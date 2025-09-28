चंडीगढ़ में बिल्डिंग वाॅयलेशन पर प्रशासन की सख्ती, सेक्टर-7 में शोरूम के बैकसाइड किए अतिक्रमण पर चला हथौड़ा

चंडीगढ़ में संपत्ति विभाग ने बिल्डिंग वाॅयलेशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेक्टर-7 में एक क्लब को तोड़ा। प्रशासन मध्य मार्ग पर चल रहे क्लबों पर शिकंजा कस रहा है और इस साल अब तक आठ क्लबों को सील किया जा चुका है। प्रशासन के अनुसार शोरूमों के पीछे के क्षेत्र को कवर करने की अनुमति नहीं है और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अतिक्रमण और नियमों का उल्लंघन करने वाले शोरूम, क्लब और बार के खिलाफ प्रशासन की सख्ती जारी है। रविवार को संपदा विभाग ने सेक्टर-7 के एससीओ नंबर-40 के बैकसाइड में अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाया। इस शोरूम में पहले क्लब चलता था।

मालूम हो कि प्रशासन ने मध्य मार्ग पर चल रहे क्लबों पर शिकंजा कसा हुआ है। पिछले सप्ताह डीसी के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ दस्ते की टीम ने मध्य मार्ग पर बने जन्नत क्लब को सील किया था। इस साल अब तक आठ क्लबों को सील किया जा चुका है। अन्य क्लबों की सुनवाई जारी है, जिन्हें नोटिस जारी किया हुआ है।