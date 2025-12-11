Language
    चंडीगढ़ में Snatching, महिला के कानों की बालियां बचाई तो एक्टिवा सवार दो बदमाश बैग छीनकर भागे

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-19 में एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने एक महिला का बैग छीन लिया। बैग में नकदी, मोबाइल फोन, सोने के गहने और जरूरी कागजात थे। महिला सेक्टर- ...और पढ़ें

    एक्टिवा सवार दो बदमाश महिला का बैग छीनकर हो गए फरार।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-19 में एक महिला से एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने उसका बैग छीनकर फरार हो गए। महिला के बैग में नकद, मोबाइल फोन, सोने के गहने और जरूरी दस्तावेज थे। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
    गांव हल्लोमाजरा निवासी 45 वर्षीय मालती वर्मा ने बताया कि वह पिछले 22 वर्षों से सेक्टर-19 के एक घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही हैं। वह अपना काम खत्म कर दोपहर करीब 3 बजे साइकिल से घर लौट रही थीं। जैसे ही वह सेक्टर-29 स्थित साईं मंदिर के पास पहुंचीं तो एक्टिवा पर सवार दो युवक पीछे से आए और उनके कानों से सोने की बाली छीनने का प्रयास किया।

    विरोध करने पर बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया और भाग गए। मालती ने बताया कि उनके पर्स में 8,500 रुपये नकद, मोबाइल फोन, सोने की नथ और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। उन्होंने शोर मचाया, जिससे राहगीर मौके पर जुट गए और तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।