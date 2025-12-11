चंडीगढ़ में Snatching, महिला के कानों की बालियां बचाई तो एक्टिवा सवार दो बदमाश बैग छीनकर भागे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-19 में एक महिला से एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने उसका बैग छीनकर फरार हो गए। महिला के बैग में नकद, मोबाइल फोन, सोने के गहने और जरूरी दस्तावेज थे। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

गांव हल्लोमाजरा निवासी 45 वर्षीय मालती वर्मा ने बताया कि वह पिछले 22 वर्षों से सेक्टर-19 के एक घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही हैं। वह अपना काम खत्म कर दोपहर करीब 3 बजे साइकिल से घर लौट रही थीं। जैसे ही वह सेक्टर-29 स्थित साईं मंदिर के पास पहुंचीं तो एक्टिवा पर सवार दो युवक पीछे से आए और उनके कानों से सोने की बाली छीनने का प्रयास किया।