    चंडीगढ़ में संडे कार बाजार के नाम पर अवैध पार्किंग, निगम अधिकारियों ने कसा शिकंजा; 12 वाहन किए जब्त

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    चंडीगढ़ में संडे कार बाजार के नाम पर अवैध पार्किंग के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की। निगम अधिकारियों ने अवैध पार्किंग के चलते 12 वाहनों को जब्त किया। ...और पढ़ें

     बिना अनिवार्य पेड पार्किंग स्लिप लिए वाहनों को पार्क किया गया था।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सार्वजनिक पार्किंग स्थलों के सुचारू उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए चलाए गए सख्त अभियान के तहत नगर निगम चंडीगढ़ ने मनीमाजरा स्थित पेड पार्किंग में नियमों का उल्लंघन करने वाले संडे कार बाजार के सेकेंड-हैंड कार विक्रेताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है।

    हाल ही में हुई निरीक्षण कार्रवाई के दौरान पाया गया कि संडे कार बाजार में शामिल कई विक्रेताओं ने बाजार समाप्त होने के बाद भी अपने वाहन निर्धारित स्थल से नहीं हटाए। इसके अलावा, बिना अनिवार्य पेड पार्किंग स्लिप लिए वाहनों को पार्क किया गया था, जिससे न सिर्फ सार्वजनिक स्थान का अवैध इस्तेमाल हुआ बल्कि नियमित पार्किंग व्यवस्था भी बाधित हुई।

    एमसी कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगरपालिका की प्रवर्तन टीम ने मनीमाजरा पेड पार्किंग साइट पर अचानक निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 वाहनों को जब्त कर लिया। वाहन मालिक या उनके प्रतिनिधि वैध पार्किंग स्लिप प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिसके बाद नियमों के तहत वाहनों को सीज किया गया।

    नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि संडे कार बाजार एक अधिकृत गतिविधि है, लेकिन इसके सभी प्रतिभागियों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें समय पर वाहनों को हटाना और पेड पार्किंग प्रक्रिया का पालन शामिल है।यह सख्त कार्रवाई सार्वजनिक पार्किंग स्थलों के दुरुपयोग को रोकने, अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शहर की पेड पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नगर निगम ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।