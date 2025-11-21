चंडीगढ़ में बिना लाइसेंस चल रही दुकानों पर 30-30 हजार जुर्माना, दुकानदारों को दिनभर कोर्ट में खड़ा करके रखा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बिना फूड लाइसेंस चल रही तीन दुकानों पर जिला अदालत ने 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने दुकान के मालिक को दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा भी दी। यह दुकानें सेक्टर-14 की मशहूर फूड स्ट्रीट की हैं।

दो साल पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां छापेमारी की थी और पाया था कि यहां कियास्क नंबर-2, 3 और 4 दुकानों पर बिना फूड लाइसेंस के खाने-पीने का सामान बेचा जा रहा है। इसलिए इनके खिलाफ जिला अदालत में केस दायर किया गया था।

इसमें अदालत ने इन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। खास बात इन दुकानों को नगर निगम अलाॅट करता है। ऐसे में नगर निगम के अफसरों पर भी सवाल उठते हैं कि बिना फूड लाइसेंस काम करने वाली फर्म को कैसे यहां दुकानें चलाने का काम दे दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग ने की थी छापेमारी पांच सितंबर 2023 को स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान वहां दुकानों का मैनेजर पंकज कुमार मिला। जांच के दौरान पता चला कि यहां बिना लाइसेंस शेक, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच व नूडल्स आदि बेचे जा रहे थे। ऐसे में इनके खिलाफ केस दायर किया गया।