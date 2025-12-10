चंडीगढ़ में कुत्तों को खाना डालने के लिए 200 जगह चिह्नित, लोगों से सुझाव के बाद होंगे फाइनल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम ने शहरभर में कम्युनिटी डाॅग फीडिंग प्वाॅइंट की पहचान और चयन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए 200 प्रस्तावित स्थानों की सूची जारी की है। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय और नगर निगम के पेट एंड कम्युनिटी डाॅग बायलाॅज-2025 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शुरू की गई है।

निगम के अनुसार इन प्रस्तावित डाॅग फीडिंग केंद्रों का चयन सुरक्षा, पहुंच, आसपास की उपलब्ध जगह, कुत्तों की मौजूदा आवाजाही और गतिविधियों से जनता को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने जैसे मानकों के आधार पर किया गया है। जारी की गई सूची में प्रत्येक स्थान का क्षेत्र, स्थानीय विवरण और जीपीएस निर्देशांक शामिल हैं। यह सूची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। निगम ने आम जनता, आरडब्ल्यूए, फेडरेशनों, संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।