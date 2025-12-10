चंडीगढ़ में कुत्तों को खाना डालने के लिए 200 जगह चिह्नित, लोगों से सुझाव के बाद होंगे फाइनल
चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए 200 स्थानों की पहचान की है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट और नगर निगम के नियमों के अनुसार उठाया गया ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम ने शहरभर में कम्युनिटी डाॅग फीडिंग प्वाॅइंट की पहचान और चयन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए 200 प्रस्तावित स्थानों की सूची जारी की है। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय और नगर निगम के पेट एंड कम्युनिटी डाॅग बायलाॅज-2025 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शुरू की गई है।
निगम के अनुसार इन प्रस्तावित डाॅग फीडिंग केंद्रों का चयन सुरक्षा, पहुंच, आसपास की उपलब्ध जगह, कुत्तों की मौजूदा आवाजाही और गतिविधियों से जनता को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने जैसे मानकों के आधार पर किया गया है।
जारी की गई सूची में प्रत्येक स्थान का क्षेत्र, स्थानीय विवरण और जीपीएस निर्देशांक शामिल हैं। यह सूची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। निगम ने आम जनता, आरडब्ल्यूए, फेडरेशनों, संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
ईमेल पर दें आपत्तियां और सुझाव
लोग अपने सुझाव आनलाइन फार्म के माध्यम से या ईमेल c.dbranchmoh@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा, लिखित प्रस्तुतियां स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के सेक्टर-17 स्थित कार्यालय में जमा करवाई जा सकती हैं।
अंतिम अधिसूचना से पहले होगी सभी प्रतिक्रियाओं की जांच
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कम्युनिटी डाग फीडिंग केंद्रों की अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं की विधिवत जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शहर में कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है, जिससे नागरिकों और पशुओं दोनों को लाभ हो।
