    मम्मी-पापा, आई लव यू... मैं सुखना लेक में मिलूंगी, चंडीगढ़ में दसवीं की छात्रा ने घर पर छोड़ा सुसाइड नोट और दे दी जान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:56 PM (IST)

    चंडीगढ़ में दसवीं की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने माता-पिता के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि वह सुखना लेक पर मिलेगी। पुलिस ने उसका शव सुखना लेक से बरामद किया और मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट में उसने किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इस घटना से परिवार में शोक है।

    परिवार के अनुसार तनु मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसका इलाज पीजीआई में चल रहा था। 

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मानसिक रूप से परेशान एक नाबालिग लड़की ने सुखना लेक में कूदकर अपनी जान दे दी। घर में मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा, मम्मी-पापा, आई लव यू... मैं लेक में मिलूंगी। 15 वर्षीय तनु किशनगढ़ गांव की रहने वाली थी और सेक्टर-7 के सरकारी माॅडल स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा थी। बुधवार देर रात करीब 11 बजे तनु अचानक घर से बाहर चली गई। जब वह देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे आसपास तलाशना शुरू किया। इसी बीच घर में रखा एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने लिखा था, मैं सुखना लेक में मिलूंगी।

    नोट पढ़ते ही परिवार के होश उड़ गए। वे तुरंत सुखना लेक पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सुबह करीब साढ़े छह बजे लेक में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी पहचान तनु के रूप में हुई। पुलिस और गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया। लेक चौकी पुलिस ने शव को बाहर निकाला और उसे सेक्टर-16 अस्पताल भेजा गया। डाॅक्टरों ने जांच के बाद तनु को मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया।

    परिवार के अनुसार तनु पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसका इलाज पीजीआई में चल रहा था। वह अक्सर अवसाद और चिंता की स्थिति में रहती थी। परिजनों ने बताया कि उन्होंने उसकी हालत में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन बुधवार रात उसने यह कदम आत्महत्या का उठाया। लेक चौकी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह स्पष्ट आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, हालांकि औपचारिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। 