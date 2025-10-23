मम्मी-पापा, आई लव यू... मैं सुखना लेक में मिलूंगी, चंडीगढ़ में दसवीं की छात्रा ने घर पर छोड़ा सुसाइड नोट और दे दी जान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मानसिक रूप से परेशान एक नाबालिग लड़की ने सुखना लेक में कूदकर अपनी जान दे दी। घर में मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा, मम्मी-पापा, आई लव यू... मैं लेक में मिलूंगी। 15 वर्षीय तनु किशनगढ़ गांव की रहने वाली थी और सेक्टर-7 के सरकारी माॅडल स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा थी। बुधवार देर रात करीब 11 बजे तनु अचानक घर से बाहर चली गई। जब वह देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे आसपास तलाशना शुरू किया। इसी बीच घर में रखा एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने लिखा था, मैं सुखना लेक में मिलूंगी।

नोट पढ़ते ही परिवार के होश उड़ गए। वे तुरंत सुखना लेक पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सुबह करीब साढ़े छह बजे लेक में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी पहचान तनु के रूप में हुई। पुलिस और गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया। लेक चौकी पुलिस ने शव को बाहर निकाला और उसे सेक्टर-16 अस्पताल भेजा गया। डाॅक्टरों ने जांच के बाद तनु को मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया।