महिला टीचर से चेन स्नैचिंग करने वाला गिरफ्तार, ट्राईसिटी समेत लुधियाना में 19 वारदातें कर चुका, चार बार जेल गया
जीरकपुर में बलटाना बाजार में महिला टीचर से चेन झपटने के मामले में एक स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोापित दीप ढकोली का रहने वाला है और उस पर पहले से ही चोरी और छीनाझपटी के 19 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपित को रिमांड पर लिया है और चेन व एक्टिवा बरामद करने की कोशिश कर रही है।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। बलटाना की मेन मार्केट में दो दिन पहले महिला टीचर की चेन झपटने वाले स्नैचरों में से एक को पुलिस ने दबोच लिया है। स्नैचर दीप ढकोली का रहने वाला है। उसके खिलाफ चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली और लुधियाना के थानों में चोरी और छीनाझपटी के 19 मामले पहले से दर्ज हैं। वह चार बार जेल जा चुका है। 4 अक्टूबर को जेल से बाहर आया था।
इस मामले में सैणी विहार निवासी शिक्षिका विन्नी गांधी ने जीरकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि एक्टिवा सवार दो बदमाश उसकी सोने की चेन झपट कर ले गए। दीप की गिरफ्तार के बाद उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह छिनी गई चेन दिल्ली में एक व्यक्ति को बेच आया है और वारदात में प्रयोग की गई एक्टिवा भी उसी के पास है।
पुलिस ने आरोपित का दो दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। रिमांड के दौरान छिनी गई चेन और एक्टिवा की बरामदगी की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपित से अन्य चोरी का सामान भी मिल सकता है।
