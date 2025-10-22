Language
    DIG भुल्लर को रिमांड पर लेगी सीबीआई, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों में मचा हड़कंप

    By Rohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:35 PM (IST)

    मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत लेने के आरोप में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई अब उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी में है। उनकी डायरी और मोबाइल से कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। जांच में उनकी आय से अधिक संपत्ति का भी खुलासा हुआ है, जिसमें करोड़ों की नकदी और कई संपत्तियां शामिल हैं।

    डीआईजी भुल्लर मामला: सीबीआई रिमांड की तैयारी।

    रोहित कुमार, चंडीगढ़। मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से आठ लाख रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार रूपनगर रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई अब उनको रिमांड पर लेने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि भुल्लर की डायरी और मोबाइल से कई उच्च पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिससे सरकारी गलियारों में दहशत का माहौल है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीबीआई और कई अफसरों से पूछताछ कर सकती है।

    वहीं, एजेंसी को भुल्लर और उसके सहयोगी दलाल कृष्णु के बीच पैसों के लेनदेन से जुड़ी चैट्स और कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इन सबके आधार पर सीबीआई दोनों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि डीआईजी की गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें सीबीआई की अदालत में पेश किया गया तब सीबीआई ने उनका रिमांड नहीं मांगा था। अब जब सीबीआई को जांच के दौरान मजबूत साक्ष्य मिल चुके हैं, तो एजेंसी ने भुल्लर को रिमांड पर लेकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    सीबीआई की ओर से की गई जांच में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की अत्याधिक संपत्ति और विलासिता का साम्राज्य उजागर हुआ है। एजेंसी को न सिर्फ करोड़ों रुपये की नकदी मिली, बल्कि महंगी गाड़ियों, सोने और विदेशी शराब का बड़ा जखीरा भी मिला है। भुल्लर के समराला स्थित फार्म हाउस से अवैध शराब की बोतलें और कारतूस भी बरामद किए गए। इस पर एक्साइज एक्ट के तहत नया मामला दर्ज हुआ है। जांच एजेंसी अब आय से अधिक संपत्ति के केस के लिए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से भी जानकारी साझा कर रही है।

    आईटीआर में आठ संपत्तियां, जांच में मिले 80 से ज्यादा के कागजात

    सीबीआई ने भुल्लर के इनकम टैक्स से जुड़े रिकार्ड भी जुटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक भुल्लर ने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने परिवार की आठ प्रॉपर्टी दिखाई हैं जबकि सीबीआई को जांच के दौरान उनकी 80 से ज्यादा संपत्तियों का रिकार्ड मिला है। कुछ प्रॉपर्टी तो उनके परिवार के नाम पर हैं जबकि काफी बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है। ऐसे में सीबीआई सभी संपत्तियों का रिकार्ड खंगालने में लगी है। वहीं, सीबीआई ने उनके कुछ बैंक लाकर भी खंगाले हैं और उनमें भी कुछ प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं।

    जालंधर में 6 कनाल का फार्म हाउस

    भुल्लर परिवार के पास कुल 8 अचल प्रॉपर्टी हैं। जालंधर के कोटकलां में छह कनाल का फार्महाउस है। इसकी कीमत दो करोड़ रुपये बताई गई है। यह प्रॉपर्टी उन्हें 6 अगस्त 1993 को अपने पिता महल सिंह भुल्लर से विरासत में मिली। भुल्लर के पास चंडीगढ़ के सेक्टर-39बी में एक फ्लैट है, आज इसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये है। चंडीगढ़ के ही सेक्टर-40बी में 528 गज की कोठी भी है। इसकी मौजूदा कीमत पांच करोड़ रुपये है। लुधियाना के अयाली खुर्द गांव में 3 कनाल 18 मरला जमीन है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपये के करीब है।

    कपूरथला के खजुराला गांव में भी 60 लाख की पांच कनाल जमीन, लुधियाना जिले के मंड शेरिया गांव में तीन करोड़ रुपये की करीब 15 एकड़ जमीन, न्यू चंडीगढ़ में 1 करोड़ 60 लाख रुपये में खरीदा 1041.87 गज का एक प्लाट भी है। मोहाली के सेक्टर-90 में चंडीगढ़ ओवरसीज कोआपरेटिव सोसाइटी के तहत 20 लाख रुपये का एक फ्लैट खरीदा। इसका कब्जा अब तक उन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि मामला चंडीगढ़ की जिला उपभोक्ता फोरम में पेंडिंग है।