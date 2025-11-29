निलंबित DIG भुल्लर के खिलाफ 15 को CBI दाखिल करेगी चार्जशीट, ईडी ने भी दर्ज किया केस, मनी लॉन्डिंग की चल रही जांच
निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले में 15 दिसंबर से पहले चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और जांच जारी है। सीबीआई ने भुल्लर और बिचौलिए कृष्णु शारदा को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। छापेमारी में उनके घर से भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ अगले महीने से सीबीआई की विशेष अदालत में केस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सीबीआई ने उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने 15 दिसंबर से पहले उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।
सीबीआई उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की भी जांच कर रही है और सूत्रों के मुताबिक वह जांच भी पूरी होने वाली है। भुल्लर और बिचौलिए कृष्णु शारदा को सीबीआई ने 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर आकाश बत्ता से आठ लाख रुप रिश्वत मांग रहे थे।
ईडी भी खंगाल रही खाते
सूत्रों से पता चला है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्डिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट (पीएएलए) के तहत की है। ईडी उनके बैंक खातों को खंगाल रही है और उनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है।
भुल्लर के घर से मिले थे साढ़े सात करोड़ कैश
सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित घर पर छापेमारी की थी। उस दौरान सीबीआई को उनके घर से साढ़े सात करोड़ कैश और ढाई किलो सोना मिला था। उनके पास कई नामी बेनामी प्राॅपर्टी का भी पता चला था। जिसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी दर्ज कर लिया था। वहीं, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है।
