    लग्जरी गाड़ियां, सीक्रेट दस्तावेज... पंजाब के सस्पेंड DIG भुल्लर के घर अब CBI को क्या मिला? कल अदालत में होगी पेशी

    By Rohit Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    सीबीआई ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से पूछताछ के बाद पटियाला में एक रियल एस्टेट कारोबारी के घर और ऑफिस पर छापा मारा। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं। एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की भी खबर है। सीबीआई भुल्लर और कारोबारी के बीच वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। विजिलेंस ब्यूरो भी इस मामले में सक्रिय हो गया है।

    निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से पूछताछ के बाद सीबीआई ने मंगलवार देर रात पटियाला में एक रियल एस्टेट कारोबारी के घर और आफिस पर छापेमारी की। यह छापेमारी देर रात करीब दो बजे तक चली। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों ने कारोबारी के घर से कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं।

    इसके साथ ही दो लग्जरी गाड़ियां भी अपने कब्जे में ली गई हैं। मौके पर मौजूद सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को अपने साथ हिरासत में लिया, हालांकि उसकी पहचान को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    एजेंसी की कार्रवाई मंगलवार देर रात तक जारी रही और सीबीआई टीम ने कारोबारी के पोलो ग्राउंड के नजदीक बने आफिस में भी लगभग दो घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। आफिस से भी कई फाइलें और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

    बताया जा रहा है कि सीबीआई की यह कार्रवाई डीआईजी हरचरण भुल्लर से हुई पूछताछ में सामने आए कुछ नए सुराग के आधार पर की गई है। भुल्लर पर भ्रष्टाचार और कथित बिचौलियों के जरिए धन उगाही के गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि रियल एस्टेट कारोबारी और डीआईजी के बीच कोई वित्तीय लेन-देन या संपत्ति निवेश का लिंक तो नहीं था।

    उधर, डीआईजी हरचरण भुल्लर का सीबीआई रिमांड बुधवार को खत्म हो रहा है। एजेंसी उन्हें वीरवार को एक बार फिर कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। ताकि नए सिरे से मिले दस्तावेजों और कारोबारी से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की जा सके। इसी बीच, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो भी इस मामले में सक्रिय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, विजिलेंस विभाग मोहाली कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन तैयार कर रहा है ताकि भुल्लर से राज्य स्तरीय मामलों को लेकर भी पूछताछ की जा सके। सीबीआई की यह कार्रवाई निलंबित डीआईजी भुल्लर से जुड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। एजेंसी आने वाले दिनों में इस सिलसिले में और छापेमारियों की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही।इस मामले में जल्द ओर गिरफ्तारियां होगी।