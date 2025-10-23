पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर एक बार फिर सीबीआई की दबिश, दो घंटे तलाशी ली, कई अहम सुबूत मिले

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के अधिकारी रहे हरचरण सिंह भुल्लर के घर एक बार फिर सीबीआई पहुंची है। सेक्टर 40 स्थित मकान नंबर 1489 में सीबीआई ने करीब 2 घंटे घर के अंदर तलाशी ली। घर कई सबूत मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई भुल्लर का दोबारा जिला अदालत से पेश कर रिमांड हासिल कर सकती है। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद भुल्लर और उनके बिचौलिये कृष्णु को अदालत में पेश किया तो उसका रिमांड नहीं मांगा था।