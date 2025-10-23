पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर एक बार फिर सीबीआई की दबिश, दो घंटे तलाशी ली, कई अहम सुबूत मिले
चंडीगढ़ में, स्क्रैप व्यापारी से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर सीबीआई ने फिर छापा मारा। सेक्टर 40 स्थित उनके आवास पर दो घंटे तलाशी ली गई, जहाँ कई सबूत मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई भुल्लर को दोबारा अदालत में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के अधिकारी रहे हरचरण सिंह भुल्लर के घर एक बार फिर सीबीआई पहुंची है। सेक्टर 40 स्थित मकान नंबर 1489 में सीबीआई ने करीब 2 घंटे घर के अंदर तलाशी ली। घर कई सबूत मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई भुल्लर का दोबारा जिला अदालत से पेश कर रिमांड हासिल कर सकती है। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद भुल्लर और उनके बिचौलिये कृष्णु को अदालत में पेश किया तो उसका रिमांड नहीं मांगा था।
सूत्रों का कहना है कि भुल्लर की डायरी और मोबाइल से कई उच्च पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिससे सरकारी गलियारों में दहशत का माहौल है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीबीआई और कई अफसरों से पूछताछ कर सकती है।वहीं, एजेंसी को भुल्लर और उसके सहयोगी दलाल कृष्णु के बीच पैसों के लेनदेन से जुड़ी चैट्स और कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इन सबके आधार पर सीबीआई दोनों से पूछताछ की तैयारी कर रही है।
