रिश्वत केस में फंसे पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर पर आय से अधिक संपत्ति का केस बनाने की तैयारी, सीबीआई ने 9 घंटे घर का हर कोना नापा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आठ लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़े गए रोपड़ रेंज, पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह के घर वीरवार को फिर से सीबीआइ की रेड हुई। सीबीआई ने वीरवार को विशेष अदालत में अर्जी दायर कर सर्च वारंट दिए जाने की मांग की। अदालत से सर्च वारंट लेकर वीरवार सुबह सीबीआई की टीम भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित घर पहुंची। यहां सुबह से शाम तक करीब 9 घंटे तक सीबीआई की सर्च चली। सूत्रों से पता चला है कि सीबीआई उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस बनाने की तैयारी है। इसलिए उनके घर के कोने-कोने की पैमाइश की जा रही है।

उनकी आय और खर्चों का मिलान करने के लिए घर की हर चीज का हिसाब जुटाया जा रहा है। घर में लगी लाइट्स से लेकर किचन के सामान तक की गिनती की जा रही है। घर में कौन सा सामान कब और कितने का खरीदा गया, आदि का रिकार्ड जुटाया जा रहा है। सीबीआइ को रेड के दौरान कई अहम सुबूत भी मिले हैं। सीबीआई ने बकायदा इस पूरी सर्च की वीडियो रिकार्डिंग भी करवाई।

सीबीआई ने मंडी गोबिंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब के स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता की शिकायत पर भुल्लर को पकड़ा था। बत्ता का कहना था कि उनके खिलाफ सरहिंद पुलिस थाने में एक केस दर्ज हुआ था। इस केस में उनके खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा था और फिर उन्हें फेवर देने के नाम पर भुल्लर ने अपने बिचौलिये कृष्णु शारदा के जरिए आठ लाख रुपये की डिमांड की थी। सीबीआई के पास दोनों आरोपितों की बातचीत की रिकार्डिंग भी है, इसी आधार पर सीबीआइ ने दोनों को गिरफ्तार किया था।

अब फिर से रिमांड लेने की तैयारी सीबीआई ने 17 अक्टूबर को पंजाब के आइपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया था। दोनों को सीबीआई ने अगले दिन अदालत में पेश किया था, लेकिन उनका रिमांड नहीं मांगा था। तब उन्हें सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि सीबीआई ने तब कोर्ट को सूचित किया था जरूरत पड़ने पर दोबारा रिमांड लिया जाएगा। अब सीबीआई को इस केस में कई नए सुबूत हाथ लगे हैं। ऐसे में अब सीबीआई भुल्लर का दोबारा रिमांड ले सकती है।

घर से मिले थे साढ़े सात करोड़ कैश सीबीआई ने गिरफ्तारी के समय भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित घर पर छापेमारी की। उस दौरान सीबीआइ को उनके घर से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश मिला था। इसके अलावा उनकी 80 से ज्यादा नामी-बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है जिनकी सीबीआई जांच कर रही है। इसके अलावा उनके घर से 26 लग्जरी घड़ियां मिली थीं, जिनमें रोलेक्स और राडो शामिल थीं। उनके घर से ढाई किलो सोना और चार बैंक लाकर का पता चला था, जिनकी जांच जारी है।

बैंक लाॅकर से खुलेंगे कई राज सीबीआई ने भुल्लर के बैंक लाकर भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। इनमें कुछ संपत्तियों के दस्तावेज और सोने के गहने भी मिले थे। अब सीबीआई उनके और बैंक लाकर भी खोलेगी जिनसे कई राज खुल सकते हैं। मामले में कई और बड़े पुलिस अधिकारी भी फंस सकते हैं। सीबीआई कुछ अफसरों से पूछताछ भी कर सकती है। वहीं, इस मामले में ईडी भी मनी लांड्रिंग की जांच कर सकती है।