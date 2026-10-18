CBI के हर सवाल का जवाब देंगे CM मान के OSD राजवीर घुम्मन व करीबी, वकील बोले- जांच में रहेगा पूर्ण सहयोग

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रविवार मुख्यमंत्री के OSD के 6 करीबियों से पूछताछ की। बीते दिन ही तकरीबन 6 घंटै तक ओएसडी राजवीर घुम्मन से पूछताछ की गई थी और उन्हें सोमवार को फिर बुलाया गया है। वहीं, इस मामले में एडवोकेट जीपी घुम्मन ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी सीबीआई का पूर्ण सहयोग करेंगे।

मीडिया से बातचीत करते हुए सीनियर एडवोकेट जीपी घुम्मन ने बताया कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर को केंद्रीय एजेंसी को FIR दर्ज कर पांच दिसंबर तक अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए याचिका दायर की गई थी। 12 अक्टूबर को मैटर सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ।