CBI के जांच अधिकारियों और शिकायतकर्ता की बातचीत का रिकाॅर्ड रखा जाएगा सुरक्षित, निलंबित DIG भुल्लर की अर्जी मंजूर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आठ लाख रुपये रिश्वत मामले में पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मांग पर सीबीआई के जांच अधिकारियों और शिकायतकर्ता के बीच बातचीत का रिकाॅर्ड सुरक्षित जाएगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने भुल्लर की अर्जी स्वीकार कर ली है, लेकिन साथ में एक शर्त भी लगाई है।

भुल्लर के वकील ने एक अर्जी दायर कर सीबीआई के जांच अधिकारियों की काॅल डिटेल और टाॅवर लोकेशन का रिकाॅर्ड मांगा था। अदालत ने शिकायतकर्ता और सीबीआई के दो जांच अधिकारियों के बीच हुई बातचीत और उस समय उनकी टाॅवर लोकेशन का ही रिकाॅर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, सीबीआई ने भुल्लर की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि इससे जांच एजेंसी के अधिकारियों की गोपनीयता भंग हो सकती है। इसलिए अदालत ने संबंधित मोबाइल नंबर की सर्विस प्राेवाइडर कंपनियों को सीमित रिकाॅर्ड ही सुरक्षित रखने के लिए कहा है। एक विशेष रूट की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी और वह अर्जी भी अदालत ने मंजूर कर दी।

यह था भुल्लर के वकील का तर्क भुल्लर के वकील ने अदालत में कहा था उन्हें इस केस में फंसाया गया है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्हें कुछ रिकाॅर्ड की जरूरत है जिन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। इसलिए उन्होंने डीसी काॅन्प्लेक्स मोहाली से चंडीगढ़ के सेक्टर-30 स्थित सीबीआई ऑफिस तक के रूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सरंक्षित रखने की मांग की थी।

भुल्लर के खिलाफ दाखिल हो चुकी है चार्जशीट सीबीआई ने 16 अक्टूबर को भुल्लर और उनके साथ बिचौलिए कृष्णु शारदा को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वह दोनों मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यापारी से रिश्वत मांग रहे थे। सीबीआइ ने गिरफ्तारी के बाद भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित घर पर छापेमारी की थी जहां से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश, ढाई किलो सोना, लग्जरी घड़ियां, महंगी शराब और प्राॅपर्टी का काफी रिकाॅर्ड बरामद हुआ था।