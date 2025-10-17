Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IPS पूरन कुमार और ASI संदीप सुसाइड केस की जांच करेगी CBI? पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप की आत्महत्याओं की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में दोनों मामलों के बीच संबंध होने की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से निष्पक्ष जांच का आग्रह किया है ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप आत्महत्या मामला: सीबीआई जांच की याचिका (File Photo)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा कैडर के आईपीए, वाई पूरन कुमार और  ASI संदीप लाठर की खुदकुशी  मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट को बताया गया कि आईपीएस ममाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। सरकार की तरफ से बताया गया कि यह याचिका केवल पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है। याची का मामले से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।