IPS पूरन कुमार और ASI संदीप सुसाइड केस की जांच करेगी CBI? पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा कैडर के आईपीए, वाई पूरन कुमार और ASI संदीप लाठर की खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट को बताया गया कि आईपीएस ममाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। सरकार की तरफ से बताया गया कि यह याचिका केवल पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है। याची का मामले से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी है।