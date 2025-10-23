DIG भुल्लर रिश्वत मामले के बाद रोपड़ रेंज में CBI का बड़ा दांव, भ्रष्टाचार की आशंका पर सभी अधिकारियों से होगी पूछताछ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआइजी (रोपड़ रेंज) हरचरण सिंह भुल्लर की रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआइ ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार रोपड़ रेंज के उन सभी पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा जो कर चोरी, स्क्रैप कारोबार और अवैध वसूली से जुड़े मामलों की जांच में शामिल रहे हैं।

सीबीआइ की टीम ने भुल्लर के ठिकानों से अब तक करीब 7.5 करोड़ रुपये नकद, 1.5 किलो सोना-चांदी और कई लग्जरी सामान बरामद किए हैं। एजेंसी को शक है कि यह नेटवर्क सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि पुलिस व स्थानीय कारोबारियों के बीच फैले एक संगठित रैकेट का हिस्सा हो सकता है।

सूत्रों का कहना है कि सीबीआइ ने उन पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है, जिनके हस्ताक्षर भुल्लर से संबंधित टैक्स और स्क्रैप मामलों की फाइलों में मिले हैं। आने वाले दिनों में इन अधिकारियों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि सीबीआइ पहले चरण में रोपड़, मोहाली और नवांशहर जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ शुरू करेगी।

इस बीच, पंजाब सरकार ने भी भुल्लर को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यदि सीबीआइ की जांच में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

भुल्लर पर आरोप है कि उन्होंने एक स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख रुपये की रिश्वत ली थी, जिसके बाद सीबीआइ ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उनके बैंक खातों और संपत्तियों से भारी वित्तीय लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं।