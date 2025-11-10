Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निलंबित DIG भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु शारदा का CBI ने नहीं मांगा रिमांड, अब 20 नवंबर को होगा अदालत में पेश

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के बिचौलिए कृष्णु शारदा को सीबीआई ने रिमांड पर नहीं लिया, अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वकील ने कृष्णु के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद कोर्ट ने मेडिकल जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच में पता चला है कि कृष्णु और उसकी पत्नी के खाते में करोड़ों रुपये आए हैं, और वह रिश्वतखोरी में शामिल था।

    prefferd source google
    Hero Image

    निलंबित DIG भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु शारदा का CBI ने नहीं मांगा रिमांड। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु शारदा का सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगा। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कृष्णु के वकील मंदीप कुमार ने अदालत से कृष्णु के मेडिकल करवाने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि कृष्णु की हालत ठीक नहीं है, उसके पैर में भी चोट लगी है, जबकि पिछली तारीख तक वह बिल्कुल ठीक था। ऐसे में कोर्ट ने फ्रेश मेडिकल करवाने के ऑर्डर जारी किए। अब कृष्णु को 20 नवंबर को पेश किया जाएगा।

    बता दें कि आय से अधिक संपत्ति बनाने वाले निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु शारदा भी करोड़पति है। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ था कि बिचौलिये और उसकी पत्नी के खाते में दो वर्ष में 1.2 करोड़ रुपये आए हैं।

    सीबीआई ने अदालत में कहा कि कृष्णु सरकारी अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग के साथ-साथ एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर रद करवाने के नाम की भी रिश्वत लेता था। वह आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए भी रिश्वत लेता था।

    बता दें कि मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से आठ लाख रिश्वत लेने की शिकायत पर रोपड़ रेंज के तत्कालीन डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उसके बिचौलये कृष्णु शारदा को सीबीआई ने 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तभी से इस केस में नए-नए खुलासे हो रहे हैं और भुल्लर व कृष्णु की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।