निलंबित DIG भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु शारदा का CBI ने नहीं मांगा रिमांड, अब 20 नवंबर को होगा अदालत में पेश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु शारदा का सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगा। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कृष्णु के वकील मंदीप कुमार ने अदालत से कृष्णु के मेडिकल करवाने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि कृष्णु की हालत ठीक नहीं है, उसके पैर में भी चोट लगी है, जबकि पिछली तारीख तक वह बिल्कुल ठीक था। ऐसे में कोर्ट ने फ्रेश मेडिकल करवाने के ऑर्डर जारी किए। अब कृष्णु को 20 नवंबर को पेश किया जाएगा।

बता दें कि आय से अधिक संपत्ति बनाने वाले निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु शारदा भी करोड़पति है। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ था कि बिचौलिये और उसकी पत्नी के खाते में दो वर्ष में 1.2 करोड़ रुपये आए हैं।