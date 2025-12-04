Language
    CBI के शिकंजे में निलंबित DIG भुल्लर! रिश्वत केस में चार्जशीट दाखिल, आय से अधिक संपत्ति मामले में भी पूरी होने वाली है जांच

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    सीबीआई ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिचौलिये कृष्णु शारदा के खिलाफ रिश्वत मामले में चार्जशीट दाखिल की है। सुनवाई 10 जनवरी 2026 को होगी। मंडी ...और पढ़ें

    निलंबित डीआईजी भुल्लर को सीबीआई ने 16 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ सीबीआई ने 48 दिनों में ही चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में बिचौलिये कृष्णु शारदा को भी आरोपित बनाया गया है।

    वीरवार को विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भुल्लर पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 10 जनवरी 2026 तक की। सूत्रों के मुताबिक लुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सीबीआई जांच जल्द पूरी होने वाली है।

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी भुल्लर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी उनके बैंक खातों को खंगाल रही है और उनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है।

    भुल्लर के घर से मिले थे साढ़े सात करोड़ कैश

    भुल्लर और कृष्णु को सीबीआई ने मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर आकाश बत्ता आठ लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित घर पर छापेमारी की थी। उस दौरान सीबीआई को उनके घर से साढ़े सात करोड़ कैश और ढाई किलो सोना मिला था।

    भुल्लर के पास कई नामी बेनामी प्राॅपर्टी का भी पता चला था। जिसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी दर्ज कर लिया था। वहीं, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है।