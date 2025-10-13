हाईकोर्ट के नामी वकील सलवान के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, तलाक केस में बठिंडा में तैनात जज के नाम पर मांगी थी 30 लाख रिश्वत 

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बठिंडा में तैनात जज के नाम पर 30 लाख रुपये रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नामी वकील जतिन सलवान और एक अन्य आरोपित सतनाम सिंह के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन दोनों को सीबीआई ने 14 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

आरोप था कि वे तलाक के एक मामले में किसी महिला के हक में फैसला करवाने का दावा कर रहे थे। उन्होंने महिला के भाई से इस काम के लिए 30 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। महिला के भाई फिरोजपुर निवासी हरसिमरनजीत सिंह ने इस बारे में शिकायतदी थी। सीबीआई ने फिर ट्रैप लगाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों बुड़ैल जेल में हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपितों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाने पर बहस होगी और फिर मुकदमा शुरू होगा।

हरसिमरनजीत ने शिकायत दी थी कि उनकी चचेरी बहन का बठिंडा की कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इस संबंध में उनकी मुलाकात सेक्टर-15 निवासी एडवोकेट जतिन सलवान से हुई। सलवान ने कहा कि उनकी बठिंडा के कुछ जजों के साथ अच्छी जान पहचान है। ऐसे में वह उनके हक में फैसला करवा सकता है। इसके लिए उन्होंने 30 लाख रुपये रिश्वत मांगी। इधर हरसिमरनजीत ने इस बारे में सीबीआई को सूचना दे दी। सीबीआई ने फिर ट्रैप लगाकर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआई के पास है वकील की रिकार्डिंग सीबीआई का दावा है कि उनका केस काफी मजबूत है। सीबीआई के पास वकील की वाइस रिकार्डिंग भी हैं जिनमें वह रिश्वत की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट सलवान रिकार्डिंग में कह रहे हैं कि 'रिश्वत दे पैसे कदी घट नहीं हुंदे' यानी रिश्वत की रकम कभी कम नहीं होती। सीबीआई ने उन्हें रिश्वत की पहली किस्त के चार लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था।