Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीबी ओझा होंगे चंडीगढ़ नगर निगम के नए चीफ इंजीनियर, एक साल में ही हटाए गए संजय अरोड़ा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:50 PM (IST)

    चंडीगढ़ प्रशासन ने नगर निगम के नए चीफ इंजीनियर के रूप में सीबी ओझा को नियुक्त किया है। सीबी ओझा चीफ इंजीनियर का कार्यभार संभालेंगे। यह फैसला संजय अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद लिया गया है, जिन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली। प्रशासन इस पद के लिए डेपुटेशन पर आवेदन आमंत्रित कर सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चंडीगढ़ नगर निगम के नए चीफ इंजीनियर सीबी ओझा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन में नगर निगम के नए चीफ इंजीनियर की नियुक्ति को लेकर फैसला ले लिया है। चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर सीबी ओझा को ही नगर निगम चीफ इंजीनियर का कार्यभार दिया गया है। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर निगम के चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा का 24 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन यूटी प्रशासक ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी और उन्हें एक साल में ही हटा दिया गया। सूत्रों अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन नगर निगम के चीफ इंजीनियर पोस्ट के लिए डेपुटेशन पर पंजाब हरियाणा और यूपी से आवेदन आमंत्रित कर सकता है।