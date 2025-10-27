सीबी ओझा होंगे चंडीगढ़ नगर निगम के नए चीफ इंजीनियर, एक साल में ही हटाए गए संजय अरोड़ा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन में नगर निगम के नए चीफ इंजीनियर की नियुक्ति को लेकर फैसला ले लिया है। चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर सीबी ओझा को ही नगर निगम चीफ इंजीनियर का कार्यभार दिया गया है। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नगर निगम के चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा का 24 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन यूटी प्रशासक ने उन्हें एक्सटेंशन नहीं दी और उन्हें एक साल में ही हटा दिया गया। सूत्रों अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन नगर निगम के चीफ इंजीनियर पोस्ट के लिए डेपुटेशन पर पंजाब हरियाणा और यूपी से आवेदन आमंत्रित कर सकता है।