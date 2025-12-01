चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में बड़ा डाका, कार का शीशा तोड़ 6.5 लाख रुपये लूटे; CCTV में कैद हुए चोर

घटना देर रात उस समय सामने आई जब पीड़ित खरीदारी कर अपनी कार के पास लौटा और उसने कार का टूटा हुआ शीशा व गायब बैग देखा। मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ निवासी सुनील गौड़ शाम सेक्टर-17 में शॉपिंग करने पहुंचे थे।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-17 में शॉपिंग करने आए एक बिजनेसमैन की कार का शीशा तोड़कर अज्ञात चोर साढ़े 6 लाख रुपये नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर फरार हो गए।

उन्होंने अपनी कार को एचपी पेट्रोल पंप के पास खड़ा किया था। रात करीब 10 बजे लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। बैग में साढ़े 6 लाख रुपये की नगदी और कुछ जरूरी दस्तावेज थे।

पीड़ित ने बताया कि वह बद्दी (हिमाचल) में कारोबार करते हैं। उक्त नकदी उनके एक दोस्त के लिए थी, जिसकी शादी है और जिसे सोने के गहने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी।

सुनील गौड़ का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को संदिग्ध युवक की बाइक की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि फुटेज में दिख रही बाइक का नंबर फर्जी पाया गया है।

उनका कहना है कि पुलिस गहराई से जांच करने की बजाय मामले को सिर्फ औपचारिकता के तौर पर दर्ज कर रही है।

फिलहाल सेक्टर-17 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपित की तलाश की जा रही है।