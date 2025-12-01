Language
    चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में बड़ा डाका, कार का शीशा तोड़ 6.5 लाख रुपये लूटे; CCTV में कैद हुए चोर

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में एक व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर चोर 6.5 लाख रुपये और जरूरी कागजात ले उड़े। मुल्लापुर निवासी सुनील गौड़ खरीदारी करने गए थे, जब यह घटना हुई। उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दी, लेकिन पुलिस जांच को लेकर वे असंतुष्ट हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कारोबारी की कार से शीशा तोड़कर साढ़े 6 लाख रुपये की चोरी (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-17 में शॉपिंग करने आए एक बिजनेसमैन की कार का शीशा तोड़कर अज्ञात चोर साढ़े 6 लाख रुपये नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर फरार हो गए।

    घटना देर रात उस समय सामने आई जब पीड़ित खरीदारी कर अपनी कार के पास लौटा और उसने कार का टूटा हुआ शीशा व गायब बैग देखा। मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ निवासी सुनील गौड़ शाम सेक्टर-17 में शॉपिंग करने पहुंचे थे।

    उन्होंने अपनी कार को एचपी पेट्रोल पंप के पास खड़ा किया था। रात करीब 10 बजे लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। बैग में साढ़े 6 लाख रुपये की नगदी और कुछ जरूरी दस्तावेज थे।

    पीड़ित ने बताया कि वह बद्दी (हिमाचल) में कारोबार करते हैं। उक्त नकदी उनके एक दोस्त के लिए थी, जिसकी शादी है और जिसे सोने के गहने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी।

    सुनील गौड़ का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को संदिग्ध युवक की बाइक की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि फुटेज में दिख रही बाइक का नंबर फर्जी पाया गया है।

    उनका कहना है कि पुलिस गहराई से जांच करने की बजाय मामले को सिर्फ औपचारिकता के तौर पर दर्ज कर रही है।

    फिलहाल सेक्टर-17 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपित की तलाश की जा रही है।