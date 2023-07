'AAP सरकार ने दो बार बढ़ाई अंसारी के बेटे और भतीजे की जमीन की लीज', कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार का खुलासा

Mukhtsar Ansari के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैप्टन अमरिंदर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब इन आरोपों पर पलटवार करने के लिए कैप्टन के सलाहकार सामने आए हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि पंजाब की AAP सरकार ने अंसारी के बेटे और भतीजे के जमीन की लीज दो बार बढ़ाई है। इसके लिए बाकायदा पैसे भी जमा करवाए गए हैं।

'AAP सरकार ने दो बार बढ़ाई अंसारी के बेटे और भतीजे की जमीन की लीज'- बोले कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता गैंगस्टर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को पंजाब की जेल में रखने और उनके बेटे अब्बास अंसारी व भतीजे उमर अंसारी को रोपड़ में वक्फ बोर्ड की जमीन देने के मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार पृथपाल सिंह बलियावाल ने नया खुलासा किया है। बुधवार को वक्फ बोर्ड के दस्तावेज जारी करते हुए बलियावाल ने कहा कि अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के पास रोपड़ में जो जमीन है उसकी लीज को दो बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह वही दस्तावेज है जिसे खुद मुख्यमंत्री ने जारी किया लेकिन शायद वह इसे पढ़ना भूल गए। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में न सिर्फ सुविधाएं मुहैया करवाई बल्कि अंसारी के बेटे व भतीजे को रोपड़ में वक्फ बोर्ड की जमीन भी दी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कैप्टन के बेटे रणइंदर सिंह का नाम लिया था। क्योंकि रणइंदर राइफल एसोसिएशन के प्रधान हैं और मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी राष्ट्रीय शूटर रह चुका है। '...मुख्तार अंसारी से CM की दोस्ती हो गई है' हालांकि, इन आरोपों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है लेकिन उनकी तरफ से उनके सलाहकार पृथपाल सिंह बलियावाल ने कमान संभाल ली है। बलियावाल ने कहा कि जुलाई 2022 और फरवरी 2023 में लीज बढ़ाई गई। जिसके लिए बाकायदा 81,100 और 89,500 रुपये भी जमा करवाए गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इसका मतलब यह हो गया कि मुख्तार अंसारी से मुख्यमंत्री भगवंत मान की दोस्ती हो गई है, तभी लीज बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रणइंदर का नाम ले रहे हैं। जबकि कैप्टन सरकार में रणइंदर के पास सरकार में कोई पद नहीं था। मुख्यमंत्री को दस्तावेज जारी करने से पहले उसे पढ़ लेना चाहिए था। वहीं, आप के प्रवक्ता मालविंदर कंग का कहना है कि असली मुद्दा अंसारी को पंजाब की जेल में सुरक्षित रखना, उसे जेल में रखने के लिए पंजाब के लोगों का पैसे से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना और उसके बेटे व भतीजे को जमीन अलाट करना है।

Edited By: Rajat Mourya