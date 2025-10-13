Language
    कैंसर का बढ़ता खतरा: जंक फूड, तनाव और व्यायाम की कमी

    By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    चंडीगढ़ में जंक फूड, तनाव और व्यायाम की कमी के कारण कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। एक अध्ययन में पाया गया कि 36.3% महिलाएं इस बीमारी से जूझ रही हैं। अस्वस्थ खानपान और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। बचाव के लिए स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन जरूरी है।

    मैमोग्राफी टेस्ट विशेष रूप से 40 वर्ष की उम्र के बाद की महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक।

    मोहित पांडेय, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्तन कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। चंडीगढ़ नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (एनसीडी) की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि स्तन कैंसर के मामलों में चंडीगढ़ देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे में शामिल 5,26,822 महिलाओं में से 36.3 प्रतिशत इस बीमारी से प्रभावित पाई गईं। स्तन कैंसर के मामलों में पश्चिम बंगाल पहले, महाराष्ट्र दूसरे, तमिलनाडु तीसरे और गुजरात चौथे स्थान पर हैं। 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है।

    पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डाॅ. जेएस ठाकुर ने बताया कि बदलती जीवनशैली, जंक फूड, तनाव और व्यायाम की कमी स्तन कैंसर के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। देरी से विवाह, कम स्तनपान अवधि और हार्मोनल बदलाव भी जोखिम को बढ़ाते हैं। स्तन कैंसर एक गंभीर और तेजी से फैलने वाला रोग है, जो स्तन ऊतकों में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। यदि समय पर पहचान और उपचार न किया जाए तो यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है।

    डाॅ. ठाकुर ने सलाह दी कि नियमित सेल्फ-ब्रेस्ट एग्जामिनेशन (स्वयं जांच) और मैमोग्राफी टेस्ट विशेष रूप से 40 वर्ष की उम्र के बाद की महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं रोजाना कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि करें, संतुलित आहार लें और तनाव को कम करने का प्रयास करें। इसके साथ ही, महिलाओं को 30 वर्ष की उम्र के बाद हर पांच वर्ष के अंतराल पर जांच करवाते रहना चाहिए।

    लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

    - स्तन या बगल में गांठ या सूजन
    - स्तन के आकार या त्वचा में अचानक बदलाव
    - त्वचा का लाल या झुर्रीदार होना
    - स्तन में लगातार दर्द या भारीपन महसूस होना