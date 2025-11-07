चंडीगढ़ में बढ़ता जा रहा खतरा! महिलाओं में स्तन कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा

मोहित पांडेय, चंडीगढ़। शहर में कैंसर विकराल रूप धारण करता जा रहा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ा है। यह बात पीजीआई और चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई एनसीडी रजिस्ट्री की दूसरी रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2018 से दिसंबर 2021 के बीच दर्ज एनसीडी (गैर-संचारी रोग) मामलों में सबसे ज्यादा 62.9 प्रतिशत मामले कैंसर के रहे। वहीं, महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरूषों में प्रोस्टेट कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए है।

रिपोर्ट के अनुसार 35.3 प्रतिशत पुरुष, 48.8 महिलाएं कैंसर से जूझ रही। इसमें सबसे अधिक महिलाएं स्तन कैंसर जूझ रही है, जिसका प्रतिशत 36.3 प्रतिशत है। वहीं, पुरूषों में प्रोस्टेट कैंसर सबसे अधिक है, जो 11.75 प्रतिशत है। पीजीआई के प्रोफेसर डाॅ. जेएस ठाकुर के अनुसार ने बताया कि पुरुषों और महिलाओं में कैंसर के अलग-अलग कारण है। महिलाओं में स्तन कैंसर का एक कारण देरी से शादी, बच्चों का लेट पैदा होना है। इसके साथ पुरुषों में शराब का सेवन, धूम्रपान कैंसर का प्रमुख कारण है।

45 -69 वर्ष की आयु में तेजी से बढ़ रहा कैंसर रिपोर्ट के अनुसार 45-69 वर्ष की उम्र में महिलाओं व पुरुषों में कैंसर का खतरा सबसे तेजी से बढ़ रहा है। 45-69 वर्ष के 57.2 प्रतिशत पुरुष व 58.5 प्रतिशत महिलाएं कैंसर से जूझ रही है। कैंसर के मरीजों की मौत की संख्या का 35 से 40 प्रतिशत है।

चौथे स्टेज के मरीजों की मौत अधिक हो रही है। महिलाओं में स्तन कैंसर से 40 से 42 वर्ष की आयु में अधिक देखने को मिल रहा है। वहीं, पुरुषों में हेड एंड नेक व फेफड़ों कैंसर 50 से 60 वर्ष की उम्र में देखने को मिल रहा है।