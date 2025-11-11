Bhullar रिश्वत प्रकरण में ईडी की एंट्री, बेनामी संपत्ति के आरोप वाले IAS और IPS अफसरों का CBI से मांगा रिकॉर्ड

Language
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के रिश्वत प्रकरण में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने सीबीआई ने उन आईएएस और आईपीएस अफसरों का रिकॉर्ड मांगा है, जिन पर बेनामी संपत्ति के आरोप हैं। वहीं, पांच दिन का रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने भुल्लर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वतकांड में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो गई है, जिससे पंजाब के करीब 50 आईएएस और आईपीएस अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की टीम सीबीआई के कार्यालय पहुंची और उनक अफसरों का रिकॉर्ड मांगा जिनपर बेनामी संपत्ति बनाने के आरोप हैं। इनमें से कई अफसर अभी भी फील्ड में तैनात हैं।

    उधर, चंडीगढ़ स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पांच दिन का रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने मंगलवार को भुल्लर को कोर्ट में पेश किया। कहा कि भुल्लर पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे। सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहे।

    सुनवाई के बाद चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब 20 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी, जिसमें भुल्लर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी होगी।

    इससे पहले साेमवार को सीबीआई ने भुल्लर के बिचौलिये कृष्णु शारदा को चार दिन का रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया था, लेकिन कोई रिमांड नहीं मांगा था। कोर्ट ने कृष्णु को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। भुल्लर के कहने पर कृष्णु ही आईएएस और आईपीएस अफसरों से साठगांठ करता था।