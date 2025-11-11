Bhullar रिश्वत प्रकरण में ईडी की एंट्री, बेनामी संपत्ति के आरोप वाले IAS और IPS अफसरों का CBI से मांगा रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वतकांड में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो गई है, जिससे पंजाब के करीब 50 आईएएस और आईपीएस अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की टीम सीबीआई के कार्यालय पहुंची और उनक अफसरों का रिकॉर्ड मांगा जिनपर बेनामी संपत्ति बनाने के आरोप हैं। इनमें से कई अफसर अभी भी फील्ड में तैनात हैं।

उधर, चंडीगढ़ स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पांच दिन का रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने मंगलवार को भुल्लर को कोर्ट में पेश किया। कहा कि भुल्लर पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे। सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहे।