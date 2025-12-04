Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता वकील-मां टीचर, बेटा पढ़ाई का दबाव नहीं सह पाया, बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र ने दी जान

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    चंडीगढ़ में बीएससी प्रथम वर्ष के एक छात्र ने पढ़ाई के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। वह एसडी कॉलेज में पढ़ रहा था और उसने सेमेस्टर परीक्षा के दो पेपर न ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    छात्र ने दरवाजे के हुक पर बेल्ट से फंदा लगाकर दी जान।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-20 में बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। 21 वर्षीय अभिरूप माता-पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता जिला अदालत में वकील और मां अध्यापिका हैं। बताया जा रहा है कि अभिरूप ने पढ़ाई के दवाब में आत्महत्या की है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभिरूप एसडी काॅलेज में पढ़ाई कर रहा था, जहां इस समय सेमेस्टर परीक्षा चल रही थी। उसने दो पेपर नहीं दिए थे और परिवार से कहा था कि उसकी तैयारी पूरी नहीं थी। बुधवार रात वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसके माता-पिता दूसरे कमरे में थे।

    सुबह जब वह बाहर नहीं आया तो उसकी मां ने उसे देखने का प्रयास किया। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि अभिरूप ने दरवाजे के हुक पर बेल्ट से फंदा लगा रखा था। पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा और आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।