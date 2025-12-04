पिता वकील-मां टीचर, बेटा पढ़ाई का दबाव नहीं सह पाया, बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र ने दी जान
चंडीगढ़ में बीएससी प्रथम वर्ष के एक छात्र ने पढ़ाई के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। वह एसडी कॉलेज में पढ़ रहा था और उसने सेमेस्टर परीक्षा के दो पेपर न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-20 में बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। 21 वर्षीय अभिरूप माता-पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता जिला अदालत में वकील और मां अध्यापिका हैं। बताया जा रहा है कि अभिरूप ने पढ़ाई के दवाब में आत्महत्या की है।
अभिरूप एसडी काॅलेज में पढ़ाई कर रहा था, जहां इस समय सेमेस्टर परीक्षा चल रही थी। उसने दो पेपर नहीं दिए थे और परिवार से कहा था कि उसकी तैयारी पूरी नहीं थी। बुधवार रात वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसके माता-पिता दूसरे कमरे में थे।
सुबह जब वह बाहर नहीं आया तो उसकी मां ने उसे देखने का प्रयास किया। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि अभिरूप ने दरवाजे के हुक पर बेल्ट से फंदा लगा रखा था। पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा और आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।
