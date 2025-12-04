पिता वकील-मां टीचर, बेटा पढ़ाई का दबाव नहीं सह पाया, बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र ने दी जान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-20 में बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। 21 वर्षीय अभिरूप माता-पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता जिला अदालत में वकील और मां अध्यापिका हैं। बताया जा रहा है कि अभिरूप ने पढ़ाई के दवाब में आत्महत्या की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिरूप एसडी काॅलेज में पढ़ाई कर रहा था, जहां इस समय सेमेस्टर परीक्षा चल रही थी। उसने दो पेपर नहीं दिए थे और परिवार से कहा था कि उसकी तैयारी पूरी नहीं थी। बुधवार रात वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसके माता-पिता दूसरे कमरे में थे।