लुधियाना जेल में खूनी झड़प, प्रताप सिंह बाजवा ने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की भूमिका पर उठाए सवाल
पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने लुधियाना जेल में कैदियों की झड़प पर आप सरकार को घेरा। उन्होंने जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बुधवार को केंद्रीय जेल लुधियाना में कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य की जेल प्रशासन व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का गंभीर प्रमाण है। इस घटना को राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता करार देते हुए बाजवा ने जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की भूमिका और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा, एक उच्च-सुरक्षा जेल के भीतर ईंट-पत्थरों का खुलेआम उपलब्ध होना इस बात का प्रमाण है कि खतरे को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, बल्कि उसे पूरी तरह टाला भी जा सकता था।
इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि जेल प्रशासन समय रहते हालात पर काबू पाने में पूरी तरह विफल रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि लुधियाना की घटना कोई अलग-थलग मामला नहीं है, बल्कि आप सरकार के कार्यकाल में पंजाब की जेलों के भीतर लगातार बढ़ती हिंसा के खतरनाक सिलसिले का हिस्सा है।
उन्होंने याद दिलाया कि अप्रैल 2024 में संगरूर जेल में देर रात कैदियों के बीच हुई झड़प में दो कैदियों की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।
उन्होंने चेतावनी दी कि जेलों के भीतर बार-बार हो रही हिंसक घटनाएं अनुशासन, शासन और सुधार व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने, जिम्मेदारी तय करने और जेल सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की मांग की।
