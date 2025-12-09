ब्लिंकिट से मंगवाया सामान, ग्राहक ने लेने से किया इन्कार, डिलीवरी बॉय ने किए वार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ब्लिंकिट से मंगवाया सामान न लेने पर डिलीवरी बॉय ने ग्राहक पर हमला कर दिया। उसे सेक्टर-16 अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर पर टांके लगाए गए। उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। सेक्टर-38 वेस्ट निवासी 42 वर्षीय सौरभ कपूर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह मेडिकल लाइन का काम करता है। उसने ब्लिंकिट ऐप से घर के लिए कुछ सामान मंगवाया था। डिलीवरी के लिए एक युवक बाइक पर सामान लेकर उसके घर पहुंचा, लेकिन किसी कारणवश सौरभ ने सामान लेने से इन्कार कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और डिलीवरी बॉय वहां से चला गया।

शिकायत के अनुसार, थोड़ी देर बाद सौरभ कपूर अपनी एक्टिवा से धनास किसी काम से जा रहा था। रास्ते में डीएमसी पार्क के पास उसी युवक ने उसे रुकने का इशारा किया। सौरभ जैसे ही बात करने के लिए हेलमेट उतारने लगा, तभी आरोपित युवक ने किसी नुकीली वस्तु से उसके सिर और आंख के पास वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।