पंजाब के जीरकपुर में पटाखे में बारूद भरते समय धमाका, युवक गंभीर रूप से घायल
पंजाब के जीरकपुर में पटाखा बनाते समय एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें 26 वर्षीय सूरज नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विस्फोट के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। दीवाली से पहले पटाखों की तैयारी के बीच जीरकपुर की चौधरी कालोनी में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब घर में पटाखों में बारूद भरते समय अचानक विस्फोट हो गया।
इस हादसे में 26 वर्षीय युवक सूरज गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय सूरज घर पर अकेला था। उसका परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। बताया जा रहा है कि वह घर में पटाखे तैयार कर रहा था और उसी दौरान एक पटाखे में बारूद भरते समय अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए और कालोनी में अफरा-तफरी मच गई। विस्फोट के बाद सूरज बुरी तरह झुलस गया, खासकर उसके हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि सूरज संभवतः बिना किसी लाइसेंस के घर में पटाखे बना रहा था। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ अधजले पटाखे, बारूद और अन्य सामग्री जब्त की है। फारेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि विस्फोट के कारणों की जांच की जा सके।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूरज के होश में आने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा। वहीं, यह भी जांच की जा रही है कि क्या यह पटाखे केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए जा रहे थे या फिर किसी अवैध बिक्री के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे थे।
