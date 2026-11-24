डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में कई दशक तक साथ रहे और किसान आंदोलन के समय अलग हुए भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) तकरीबन 6 वर्ष बाद फिर एक हो गए हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में गठबंधन का औपचारिक घोषणा हुई।

भाजपा-शिअद का गठबंधन पंजाब की राजनीति के साथ 23 दिसंबर को होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के समीकरण भी बदलेगा। दोनों दलों ने मिलकर निगम चुनावों में कांग्रेस को चुनौती दी और कई बार सत्ता तक पहुंचे। इस गठबंधन की चुनावी कहानी में 1996, 2001, 2006, 2011 और 2016 के निगम चुनाव महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद 2021 में दोनों अलग-अलग हुए तो भाजपा को पिछली बड़ी जीत के मुकाबले सीटों का नुकसान हुआ, जबकि शिअद भी केवल एक सीट जीत सका।

चंडीगढ़ में दिसंबर 1996 में पहली बार नगर निगम चुनाव हुए और भाजपा-शिअद ने मिलकर 20 में से 19 सीटें जीती। कांग्रेस को लगभग साफ कर दिया। पांच साल बाद 2001 में कांग्रेस ने 13 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया तो भाजपा और शिअद मिलकर केवल चार सीटों पर सिमट गए।

2006 में कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी 2006 में निगम एरिया में नए गांवों के शामिल होने से वार्डों की संख्या 20 से 26 हो गई। गठबंधन ने कुल आठ सीटें जीतीं। कांग्रेस 12 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2011 के निगम चुनाव में गठबंधन ने कांग्रेस से एक सीट अधिक हासिल की, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 14 सीटों से दोनों दल दूर रहे। निगम में त्रिशंकु स्थिति बनी।