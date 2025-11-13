पंजाब चुनाव में अकाली दल से गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी, रवनीत बिट्टू ने किया एलान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने स्पष्ट किया कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जब पंजाब में 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है तो 2027 का विधानसभा चुनाव भी अपने दम पर लड़ सकती है।

बिट्टू ने कहा कि पार्टी अपनी जीत केवल इसलिए किसी की झोली में नहीं डाल सकती ताकि वह बेअदबी करवाएं या चिट्टा (हेरोइन) बिकवाएं। बिट्टू ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर–पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में दो ही राजनीतिक पार्टियां थी जोकि किसानों का प्रतिनिधित्व करती थी जिसमें से एक शिरोमणि अकाली दल है। उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों को लेकर जिस कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ उसमें हरसिमरत कौर बादल भी मंत्री थीं।

इस दौरान उन्होंने कुछ नहीं बोला। बाद में किसानों के विरोध के बाद गठबंधन तोड़ दिया। वो भी ऐसे समय में जब भाजपा को साथ की ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। सरकार ने किसानों के लिए कई सारी योजनाएं शुरू कर रखी हैं। बता दें कि शिअद के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी में वैचारिक मतभेद भी सामने आ रहे हैं।

'कैप्टन से गठबंधन की जरूरत नहीं' भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ हमेशा ही गठबंधन के हक में रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ने ही लेना होता है।



राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक! बिहार चुनाव के बाद आए एक्जिट पोल को लेकर बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी तो भाजपा के स्टार प्रचारक है। वह जहां पर जाते हैं वहां पर भाजपा को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राहुल ने तो बिहार में काफी मेहनत की है। बिहार में राहुल गांधी के वोट चोर अभियान के कारण तेजस्वी यादव का बुरा हाल हो गया।