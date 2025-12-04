Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में भाजपा नेता से 1.92 लाख की ठगी, ई-कार्ट कस्टमर केयर नंबर खोजते ही खाते से रुपये गायब

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    चंडीगढ़ में भाजपा नेता कमलदीप सिंह सैनी ई-कार्ट कस्टमर केयर नंबर खोजते समय 1.92 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। मिंत्रा से ऑनलाइन ऑर्डर के बाद ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से 1,92,348 रुपये की राशि उड़ाई।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भाजपा नेता कमलदीप सिंह सैनी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। गूगल पर ई-कार्ट कंपनी का कस्टमर केयर नंबर खोजते समय उन्हें ठगों का नंबर मिला, जिसके माध्यम से ठगों ने उनके एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से 1,92,348 रुपये की राशि उड़ा ली। साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कमलदीप सिंह साहिबजादा अजीत सिंह नगर (एसएएस नगर) मोहाली से भाजपा के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने मिन्त्रा से ऑनलाइन आर्डर किया था, जिसे 18 अक्टूबर को ई-कार्ट के जरिए डिलीवर किया गया। डिलीवरी ब्वॉय ने 5,504 रुपये का भुगतान करने को कहा, जिसे उन्होंने नकद में अदा किया। बाद में जब उन्होंने ऑर्डर की जांच की तो वास्तविक भुगतान 5,004 रुपये ही था।

    अगले दिन जब दूसरा सामान आया, तो उन्होंने डिलीवरी ब्वॉय को अतिरिक्त 504 रुपये लिए जाने की शिकायत की। डिलीवरी ब्वॉय ने आनलाइन कस्टमर केयर से संपर्क कर रिफंड लेने को कहा। कमलदीप सिंह ने गूगल पर ई-कार्ट का कस्टमर केयर नंबर खोजा और कॉल किया। कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने खुद को कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताते हुए रिफंड का आश्वासन दिया।

    इसके बाद एक और कॉल आई, जिसमें कालर ने खुद को ई-कार्ट का वरिष्ठ अधिकारी बताया और रिफंड प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। इस दौरान उनके एचडीएफसी वीजा क्रेडिट कार्ड से चार बार में कुल 1,92,348 रुपये निकाल लिए गए। पैसे कटने का मैसेज आने पर उन्हें ठगी का पता चला और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। साइबर सेल बैंक लेनदेन की मदद से आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।