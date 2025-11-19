'अब ढोल बजा तो फाड़ दिया जाएगा', कूड़ा फैलाने वाले लोगों को जलील करने के फैसले पर देविंदर सिंह बबला की दो टूक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। घर के बाहर खुले में कूड़ा फेंकने वालों को जलील करने के लिए नगर निगम ने ढोल बजाने का जो फैसला लिया था, उसकी हर जगह कड़ी निंदा हो रही है। इस फैसले को अब नगर निगम भी जल्द वापस ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने भी स्पष्ट कह दिया कि अब किसी के भी घर ढोल नहीं बजाया जाएगा। वहीं, उनके पति भाजपा नेता देविंदर सिंह बबला ने तो यहां तक कह दिया कि अब किसी के घर ढोल बजाया तो उनका ढोल ही फाड़ दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले दिनों नगर निगम कमिश्नर की ओर से आदेश जारी किया गया था कि सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकता अगर कोई पाया गया तो वही कूड़ा उसके घर वापस भेज दिया जाएगा और उसके घर के बाहर ढोल बजाए जाएंगे।