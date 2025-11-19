'अब ढोल बजा तो फाड़ दिया जाएगा', कूड़ा फैलाने वाले लोगों को जलील करने के फैसले पर देविंदर सिंह बबला की दो टूक
चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ ढोल बजाने के फैसले का विरोध हो रहा है। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि अब किसी के घर ढोल नहीं बजेगा, वहीं उनके पति देविंदर सिंह बबला ने ढोल बजाने पर उसे फाड़ने की चेतावनी दी। विपक्षी पार्षद भी इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। घर के बाहर खुले में कूड़ा फेंकने वालों को जलील करने के लिए नगर निगम ने ढोल बजाने का जो फैसला लिया था, उसकी हर जगह कड़ी निंदा हो रही है।
इस फैसले को अब नगर निगम भी जल्द वापस ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने भी स्पष्ट कह दिया कि अब किसी के भी घर ढोल नहीं बजाया जाएगा। वहीं, उनके पति भाजपा नेता देविंदर सिंह बबला ने तो यहां तक कह दिया कि अब किसी के घर ढोल बजाया तो उनका ढोल ही फाड़ दिया जाएगा।
पिछले दिनों नगर निगम कमिश्नर की ओर से आदेश जारी किया गया था कि सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकता अगर कोई पाया गया तो वही कूड़ा उसके घर वापस भेज दिया जाएगा और उसके घर के बाहर ढोल बजाए जाएंगे।
दो दिन पहले ही मनीमाजरा में ऐसा सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकने वालों की वीडियो नगर निगम तक पहुंच गई। जिसके बाद नगर निगम की टीम ढोल लेकर उनके घर के बाहर कूड़ा वापस करने पहुंच गई थी। नगर निगम की इस कार्रवाई का फिर विरोध भी शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियों के पार्षदों ने इस कार्रवाई के फैसले को वापस लेने की मांग उठानी शुरू कर दी है।
