    चंडीगढ़ में 'वोकल फॉर लोकल' की गूंज, BJP ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन; स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की मांग

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:16 PM (IST)

    भाजपा चंडीगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। उन्होंने चंडीगढ़ में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन सौंपा और 'वोकल फॉर लोकल' को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय उद्योगों के लिए विशेष मंच और विद्यालयों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का सुझाव दिया। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना की और सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

    भाजपा चंडीगढ़ प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया से की मुलाकात (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री जतिंदर पाल मल्होत्रा के दिशा निर्देश अनुसार भारतीय जनता पार्टी, चंडीगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी से राजभवन में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश महासचिव श्री रामवीर भट्टी ने किया तथा उनके साथ प्रदेश सचिव श्री अमित राणा और श्री अमनदीप सिंह भी उपस्थित रहे।

    प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रशासक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें चंडीगढ़ में स्थानीय निर्माताओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति प्रावधान करने का अनुरोध किया गया।

    प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चंडीगढ़ एक मॉडल शहर होने के नाते “वोकल फॉर लोकल” और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

    प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि छोटे एवं मध्यम स्तर के स्थानीय उद्योगों और निर्माताओं के लिए विशेष प्लेटफॉर्म और प्रचार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले, आत्मनिर्भरता को बल मिले और नागरिकों का जुड़ाव स्वदेशी उत्पादों के साथ हो सके। साथ ही, उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि विद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में भी स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

    स्वदेशी भावना को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रशासक को “हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी” संदेश अंकित टोपी और बैज भेंट किए। यह अभियान नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पाद अपनाने और उन्हें बढ़ावा देने का आह्वान करता है।

    माननीय राज्यपाल एवं प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और जनसहभागिता को बढ़ावा देने के प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन हेतु उचित कदम उठाए जाएंगे।

    प्रतिनिधिमंडल ने पुनः यह संकल्प दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत के संकल्प को साकार करने हेतु निरंतर कार्य करती रहेगी, ताकि हर शहर अपने स्थानीय नवाचार और उद्योग के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके।