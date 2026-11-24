पंजाब में 6 साल बाद फिर साथ आए BJP और अकाली दल, अमित शाह बोले- बड़ा भाई ही मुख्यमंत्री बनेगा
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अकाली दल 'बड़े भाई' की भूमिका में रहेगा।
HighLights
भाजपा-अकाली दल ने 2027 पंजाब चुनाव के लिए गठबंधन किया
अमित शाह ने कहा, अकाली दल से होगा मुख्यमंत्री चेहरा
गठबंधन का लक्ष्य 2029 तक पंजाब को नशामुक्त करना
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच मंगलवार को गठबंधन हो चुका है।
नई दिल्ली में सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन का एलान किया गया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अकाली दल से ही होगा।
प्रेस वार्ता में अमित शाह ने कहा कि पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में अकाली दल रहेगा, जो भी बड़ा भाई होता है, मुख्यमंत्री वही बनता है। हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन को हिंदू-सिख भाईचारे का प्रतीक बताया। शाह ने कहा कि आज एनडीए का पुराना साथी लौट आया है।
नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (दाएं) बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ बातचीत करते हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी-एसएडी (SAD) गठबंधन को फिर से बहाल करने की घोषणा की गई
शाह ने कहा कि सीमावर्ती राज्य पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करना इस गठबंधन की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी।
नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (दाएं), शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल (बाएं) और अन्य लोग मौजूद थे
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहां भी एनडीए की सरकार है, वहां कानून-व्यवस्था हमेशा बेहतर रही है। हमारी दोनों पार्टियों ने पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है और उन पर हमारी सहमति बनी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए BJP-SAD गठबंधन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
शाह ने बताया किन मुद्दों पर रहेगा अधिक जोर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पंजाब को नशा मुक्त बनाना, सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा के लिए कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करना और गिरोहों (गैंग्स) का सफाया करना होगा। यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और दोनों पार्टियों के घोषणापत्रों में यह सबसे प्रमुख मुद्दा होगा।"
प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, BJP पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य लोग मौजूद थे।
शाह ने यह भी बताया कि चुनावों के लिए दोनों पार्टियां जल्द ही एक विस्तृत घोषणापत्र तैयार करेंगी, जिसमें पंजाब से नशीले पदार्थों की समस्या को खत्म करना और हिंदू-सिख एकता को बढ़ावा देना मुख्य फोकस क्षेत्रों में शामिल होगा।
बीजेपी, अकाली दल और एनडीए पंजाब में चुनाव लड़ेंगे और हम अपने घोषणापत्र में कई अहम बातें शामिल करेंगे। लेकिन, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि पंजाब से नशा खत्म करना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा, भ्रष्टाचार को मिटाना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा, और पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करना भी हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। राज्य की मौजूदा सरकार (आप सरकार) तीन महीने के भीतर नशा खत्म करने का वादा करके सत्ता में आई थी। उन्होंने नशा खत्म करने का वादा तो किया, लेकिन यह समस्या खत्म नहीं हुई; बल्कि और बढ़ गई है। साल 2017 में, राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि एक कार्यकाल के भीतर नशा खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने यह वादा तो किया, लेकिन उनकी पार्टी ने भी नशे की समस्या को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। अब, मैं अपना वही वादा दोहराना चाहता हूं जो मैंने वहां किया था। 31 दिसंबर 2029 तक, हम पंजाब को पूरी तरह से नशा-मुक्त बना देंगे- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री।
117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने मंगलवार को पंजाब में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दोनों दलों ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की है, जिससे छह साल के अंतराल के बाद उनकी साझेदारी फिर से बहाल हो गई है। दोनों पार्टियां मिलकर सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें अकाली दल गठबंधन में 'बड़े भाई' की भूमिका निभाएगा।
नवंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के विवाद में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच 24 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। इस तरह अब दोनों पार्टी छह साल बाद एक बार फिर साथ आई हैं।
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