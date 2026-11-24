डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच मंगलवार को गठबंधन हो चुका है।

नई दिल्ली में सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन का एलान किया गया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अकाली दल से ही होगा।

प्रेस वार्ता में अमित शाह ने कहा कि पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में अकाली दल रहेगा, जो भी बड़ा भाई होता है, मुख्यमंत्री वही बनता है। हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन को हिंदू-सिख भाईचारे का प्रतीक बताया। शाह ने कहा कि आज एनडीए का पुराना साथी लौट आया है।

नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (दाएं) बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ बातचीत करते हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी-एसएडी (SAD) गठबंधन को फिर से बहाल करने की घोषणा की गई

शाह ने कहा कि सीमावर्ती राज्य पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करना इस गठबंधन की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (दाएं), शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल (बाएं) और अन्य लोग मौजूद थे केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहां भी एनडीए की सरकार है, वहां कानून-व्यवस्था हमेशा बेहतर रही है। हमारी दोनों पार्टियों ने पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है और उन पर हमारी सहमति बनी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए BJP-SAD गठबंधन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। शाह ने बताया किन मुद्दों पर रहेगा अधिक जोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पंजाब को नशा मुक्त बनाना, सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा के लिए कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करना और गिरोहों (गैंग्स) का सफाया करना होगा। यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और दोनों पार्टियों के घोषणापत्रों में यह सबसे प्रमुख मुद्दा होगा।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, BJP पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य लोग मौजूद थे। शाह ने यह भी बताया कि चुनावों के लिए दोनों पार्टियां जल्द ही एक विस्तृत घोषणापत्र तैयार करेंगी, जिसमें पंजाब से नशीले पदार्थों की समस्या को खत्म करना और हिंदू-सिख एकता को बढ़ावा देना मुख्य फोकस क्षेत्रों में शामिल होगा।