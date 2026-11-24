जागरण संवाददाता, अमृतसर/जालंधर। पंजाब में भाजपा और अकाली दल में गठजोड़ की घोषणा के बाद अमृतसर में गुरुद्वारा छेवीं पातशाही में पंजाब की चढ़दी कला, खुशहाली और दोनों दलों के बीच गठबंधन की मजबूती के लिए अरदास की गई। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग विशेष रूप से शामिल हुए।

तरुण चुग ने भाजपा और अकाली दल के बीच हुए गठजोड़ का स्वागत किया। उन्होंने इस गठजोड़ को पंजाब की तरक्की के अलावा नशा मुक्त के सपने को साकार करने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने गृहमंत्री के वादे को दोहराया और कहा कि अमित शाह 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त करने की घोषणा कर चुके हैं। ये गठजोड़ उसी की तरफ बढ़ा कदम है।