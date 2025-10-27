आतंकी भुल्लर की रिहाई का बिट्टा ने किया विरोध, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर क्या कहा?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 1993 में दिल्ली में कार बम धमाके के दोषी आतंकी दविंदर पाल सिंह भुल्लर की संभावित स्थायी रिहाई का एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और तिहाड़ जेल प्रशासन को पत्र लिख कहा है कि यदि उसे छोड़ा गया तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा, न्याय प्रणाली का अपमान और आतंकवाद को राजनीतिक संरक्षण देने जैसा होगा।

बिट्टा ने अपने पत्र में कहा है कि कुछ राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर भुल्लर की स्थायी रिहाई के लिए लाबिंग कर रहे हैं। इसके लिए विदेश से फंडिंग भी हो रही और खालिस्तानी नेटवर्क भी बड़ी भूमिका निभा रहा है।

कनाडा में रहती भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर ने करोड़ों रुपये जुटाकर वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, केटीएस तुलसी और मुकुल रोहतगी को फीस दी ताकि भुल्लर को बचाया जा सके। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार अपने मामलों के लिए वकील तक नहीं कर सके।

भुल्लर ने 11 सितंबर 1993 को दिल्ली के रायसीना रोड पर इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर बिट्टा को निशाना बनाकर कार बम धमाका किया था। इस धमाके में 11 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए थे।

इनमें आइटीबीपी, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल थे। भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में उसे मौत की सजा सुनाई लेकिन 2014 में इसे उम्रकैद में बदल दिया गया। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है।