बिक्रम मजीठिया की मुसीबत बढ़ी, आय से अधिक संपत्ति मामले में तीन जनवरी को होंगे चार्ज फ्रेम

जागरण समवाददाता, मोहाली : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को मोहाली कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, अदालत में चार्जेज फ्रेम नहीं हो पाए। अब इस प्रक्रिया को अगले साल तीन जनवरी को पूरा किया जाएगा। बता दें कि विजीलेंस की तरफ से अदालत में पहले ही 40,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की हुई है।



इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने 22 अगस्त को मोहाली अदालत में चालान पेश किया था। चालान में 200 से अधिक गवाहों को शामिल किया गया है और करीब 40 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की गई, जिसे चार ट्रंकों में लाया गया था। वहीं, मजीठिया जमानत के लिए हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी।