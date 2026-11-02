'पुलिस ने जानबूझकर कमजोर किया केस', नशा तस्कर को जमानत मिलने पर भड़के बिक्रम मजीठिया का सरकार पर आरोप

रोहित कुमार, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में आप सरकार ड्रग मनी से चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नशा तस्कर को पुलिस की कथित लापरवाही के कारण डिफाल्ट जमानत मिल गई। मजीठिया ने दावा किया कि यह मामला सरकार और नशा तस्करों के बीच मिलीभगत को उजागर करता है।

चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मजीठिया ने कहा कि लवप्रीत सिंह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ-साथ 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान में वरिष्ठ पदाधिकारी भी था। मजीठिया के मुताबिक, लवप्रीत को इसी साल 18 मार्च को अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 80 करोड़ रुपये कीमत की आठ किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में बरामदगी को घटाकर 4.5 किलो कर दिया गया।

मजीठिया ने कहा कि पुलिस ने 180 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने से तीन दिन पहले चालान पेश करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा था। ये तीन दिन छुट्टियां होने के कारण अदालत से समय बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल सकी और इसका लाभ लवप्रीत को मिला। उसे डिफाल्ट जमानत मिल गई।

चलान पेश करने में हुई देरी मजीठिया ने कहा कि अदालत में अभियोजन पक्ष ने चालान पेश करने में देरी का कारण एफएसएल रिपोर्ट का लंबित होना बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एफएसएल विभाग भी गृह मंत्री के अधीन आता है तो रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं आई? उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर ऐसा रवैया अपनाया, जिससे आरोपी को जमानत मिल सके।