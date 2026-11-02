'कांग्रेस के संपर्क में AAP के कई नेता', पंजाब से सांसद गुरजीत औजला का बड़ा दावा

डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह की अध्यक्षता में सांसद गुरजीत सिंह औजला और डॉ. राजकुमार वेरका के साथ बैठक हुई। इसमें चार नवंबर को संगरूर में होने वाली राहुल गांधी की इंसाफ रैली की तैयारियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद प्रैस से बातचीत में नेताओं ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के कई असंतुष्ट विधायक और नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में पार्टी में नई ज्वाइनिंग हो सकती है। अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा-

अभी तो आम आदमी पार्टी से नेताओं का टूटना शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में कई और असंतुष्ट नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कुछ आप नेताओं ने कांग्रेस से संपर्क किया है और जल्द ही ज्वाइनिंग भी देखने को मिलेगी। आप ने पंजाब के लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब लोग सरकार की हकीकत समझ चुके हैं। परविंदर झोटा मामले में उठाए सवाल अमृतसर सांसद गुरजीत सिंह ने पंजाब में कानून-व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परविंदर सिंह झोटा मामले में 20 दिन बीतने के बावजूद सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ऐसी कार्रवाई के जरिये भाजपा दहशत का माहौल बनाना चाहती है। कांग्रेस विधानसभा चुनावों में देगी जवाब डॉ. राजकुमार वेरका ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है। विधायकों का पार्टी छोड़ना वहां के अंदरूनी हालात को दर्शाता है। इसका जवाब जनता आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। डॉ राजकुमार ने स्पष्ट किया कि केवल ऐसे ही नेताओं को कांग्रेस स्वीकार करेगी जो पार्टी की विचारधारा से मेल खाते हैं।