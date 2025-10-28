Bhullar रिश्वत प्रकरण! बिचौलिये से मिलने वालों पर सीबीआई की नजर, कोर्ट में अर्जी दायर कर बुड़ैल जेल से मांगा रिकॉर्ड
भुल्लर रिश्वत मामले में सीबीआई ने बुड़ैल जेल में एक बिचौलिये से मिलने वाले लोगों का रिकॉर्ड मांगा है। विशेष अदालत में दायर अर्जी में सीबीआई ने जेल अधिकारियों से जानकारी मांगी है। सीबीआई यह जांच कर रही है कि बिचौलिये ने भुल्लर को रिश्वत देने में क्या भूमिका निभाई और उससे जेल में कौन मिला। सीबीआई जेल के अंदर भी बिचौलिये की हर गतिविधि पर नजर रखना चाहती है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले में कई और बड़े अफसर फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में सीबीआई और भ्रष्ट अफसरों के बीच नाभा निवासी कृष्णु शारदा मुख्य कड़ी बन चुका है। सीबीआइ उन लोगों को पर नजर रखना चाहती है जेल में बिचौलिये कृष्णु शारदा से मिलने आ रहे हैं। सीबीआई ने विशेष अदालत में अर्जी दायर कर पिछले 10 दिनों के दौरान जेल में कृष्णु से मिलने आए लाेगों का रिकाॅर्ड मांगा है। सीबीआई ने जेल में कृष्णु से मिलने आए लोगों की सीसीटीवी भी मांगी है।
दरअसल, सीबीआई को जांच के दौरान पता चला है कि बिचौलिया कृष्णु शारदा केवल भुल्लर ही नहीं बल्कि कई पुलिस अधिकारियों के लिए भी उगाही करता था। उसकी कई आईएएस-आईपीएस अफसरों से जान-पहचान थी। ऐसे में सीबीआई जेल के अंदर भी बिचौलिये की हर गतिविधि पर नजर रखना चाहती है। भुल्लर को सीबीआई ने बिचौलिये कृष्णु शारदा के साथ 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर से आठ लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे। दोनों ही इस समय बुड़ैल जेल में बंद है। ऐसे में
सीबीआई ने मांगा रिमांड, सुनवाई आज
सीबीआई ने विशेष अददालत में अर्जी दायर की थी और पूछताछ के लिए बिचौलिये का 12 दिनों का रिमांड मांगा था। इस अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई थी, जिसे एक दिन के लिए टाल दिया गया है। बिचौलिये की तरफ से अदालत में कोई वकील पेश नहीं हुआ, इसलिए इस मामले की सुनवाई अब बुधवार को होगी। वहीं, भुल्लर के वकील ने भी बिचौलिए के रिमांड का विरोध करने की तैयारी कर ली है। बुधवार को बिचौलिए के रिमांड पर सुनवाई होगी और इस दौरान उसे अदालत में पेश किया जाएगा।
