Bhullar रिश्वत प्रकरण! बिचौलिये से मिलने वालों पर सीबीआई की नजर, कोर्ट में अर्जी दायर कर बुड़ैल जेल से मांगा रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले में कई और बड़े अफसर फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में सीबीआई और भ्रष्ट अफसरों के बीच नाभा निवासी कृष्णु शारदा मुख्य कड़ी बन चुका है। सीबीआइ उन लोगों को पर नजर रखना चाहती है जेल में बिचौलिये कृष्णु शारदा से मिलने आ रहे हैं। सीबीआई ने विशेष अदालत में अर्जी दायर कर पिछले 10 दिनों के दौरान जेल में कृष्णु से मिलने आए लाेगों का रिकाॅर्ड मांगा है। सीबीआई ने जेल में कृष्णु से मिलने आए लोगों की सीसीटीवी भी मांगी है।

दरअसल, सीबीआई को जांच के दौरान पता चला है कि बिचौलिया कृष्णु शारदा केवल भुल्लर ही नहीं बल्कि कई पुलिस अधिकारियों के लिए भी उगाही करता था। उसकी कई आईएएस-आईपीएस अफसरों से जान-पहचान थी। ऐसे में सीबीआई जेल के अंदर भी बिचौलिये की हर गतिविधि पर नजर रखना चाहती है। भुल्लर को सीबीआई ने बिचौलिये कृष्णु शारदा के साथ 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर से आठ लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे। दोनों ही इस समय बुड़ैल जेल में बंद है। ऐसे में