    निलंबित DIG भुल्लर 8 लाख रिश्वत मांग रहा था, शिकायतकर्ता ने बिचौलिये को 5 लाख दिए थे, पहली काॅल रिकाॅर्डिंग आई सामने 

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिचौलिये कृष्णु शारदा की पहली कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें भुल्लर ने रिश्वत की रकम लेकर कृष्णु को ऑफिस ...और पढ़ें

    सीबीआई ने भुल्लर को रिश्वत केस में गिरफ्तार किया था।

    रवि अटवाल, चंडीगढ़। आठ लाख रुपये रिश्वत के चर्चित मामले में बिचौलिये कृष्णु शारदा और पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की एक नई रिकार्डिंग सामने आई है। यह वह बातचीत है जो सीबीआई की गिरफ्त में कृष्णु ने भुल्लर से की थी।

    इसमें भुल्लर ने रिश्वत की रकम लेकर कृष्णु को अपने ऑफिस में बुलाया था। बस इसी रिकाॅर्डिंग के आधार पर भुल्लर की भूमिका पुख्ता हो गई थी और सीबीआई ने कुछ देर बाद मोहाली ऑफिस जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

    सीबीआई ने हाल ही में इस केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में इस रिकाॅर्डिंग को शामिल किया गया है। इसी के आधार पर भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था। भुल्लर आठ लाख रुपये रिश्वत मांग रहा था जबकि शिकायतकर्ता ने बिचौलिये को पांच लाख रुपये दिए थे।

    सेक्टर-21 में करवाया था कृष्णु से फोन

    सीबीआई ने 16 अक्टूबर को सेक्टर-21 में बिचौलिए कृष्णु शारदा को रंगे हाथों पकड़ा था। सीबीआई को उससे पांच लाख रुपये बरामद हो गए थे और वह मान भी गया था कि यह रकम उसने भुल्लर के कहने पर शिकायतकर्ता आकाश बत्ता से ली है। इसके बाद सीबीआई ने कृष्णु से भुल्लर के फोन पर काॅल करवाई थी ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह रकम भुल्लर ने ही मांगी थी।

    सीबीआई की गिरफ्त में कृष्णु और भुल्लर की बातचीत

    कृष्णु: हेलो सर, ओहनू आठ कहे सी पंज फड़ा गया है जी...
    भुल्लर : पहला उरे आ, फेर गल करांगे, ओहनू नाल लेके आ, किथे आ...
    कृष्णु: ओह तां चंडीगढ़ आ, मेनू केंदा पांच फड़ा दे
    भुल्लर: हुन तू पहला पैसे ले आ मेरे कोल, ते ओहनू नाल ले आ, फेर ओहदे नाल डील करदे आ...
    कृष्णु: ठीक हा जी...
    ( इस बातचीत से साफ थी कि रिश्वत भुल्लर ने ही मांगी थी। उसको जब पता लगा कि शिकायतकर्ता ने आठ लाख में से पांच ही दिए हैं तो भुल्लर ने बिचौलिये को रकम और शिकायतकर्ता को साथ लेकर अपने ऑफिस बुलाया। )

    डायरी में जिनके नाम वह अभी भी रडार पर

    सीबीआई को कृष्णु के घर से जो डायरी मिली थी उसने जिन अफसरों के नाम थे वह अभी भी सीबीआई की रडार पर हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ जांच खुली रखी है और उनकी भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

    यह है मामला

    सीबीआई ने दो माह पहले मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर आकाश बत्ता की शिकायत पर कृष्णु और भुल्लर को गिरफ्तार किया था। वह बत्ता को एक आपराधिक मामले में राहत देने के नाम पर आठ लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे। ऐसे में बत्ता ने फिर सीबीआई को शिकायत दी थी। सीबीआई को भुल्लर के घर से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश मिला था।