अमित शाह के पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का हमला, बोले- पहले कांडला बंदरगाह पर रोकें नशा

रोहित कुमार, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे से पहले इंटरनेट मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर भाजपा और केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा पंजाब को नशामुक्त करने और बचाने की बात कर रही है, लेकिन जब 2007 से 2017 तक अकाली दल के साथ उसकी गठबंधन सरकार थी, तब पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

मान ने कहा कि केंद्र सरकार पहले अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले नशा तस्करी के रास्तों और भाजपा शासित राज्यों में गैंगस्टरवाद पर जवाब दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और जब चाहें पंजाब आ सकते हैं, लेकिन पंजाब को बचाने के नाम पर राजनीतिक प्रचार करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार के समय नशे का कारोबार बढ़ा और बड़े तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।

बिक्रम मजीठिया के मामले में सीबीआइ जांच की मांग उठती रही, लेकिन जांच नहीं कराई गई, क्योंकि वह भाजपा के सहयोगी दल से जुड़े थे। मान ने सवाल किया कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

700 से अधिक किसानों की मौत पर भी मांगा जवाब मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर करीब डेढ़ साल तक चले आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार ने मृतक किसानों के परिवारों से मिलने और उनके साथ हमदर्दी जताने की कोशिश क्यों नहीं की। मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने इन परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरियां दीं।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़, पंजाब के पानी और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राज्य की हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि जब पंजाब के अधिकारों की बात आती है, तब भाजपा को राज्य की चिंता नहीं होती, लेकिन चुनाव के समय पंजाब को बचाने की बात होने लगती है।