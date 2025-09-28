शहीद भगत सिंह के गांव पहुंचे CM मान, कहा- शहीद हमारे देश की धरोहर हैं, उनकी विरासत को संभालना हमारा फर्ज

डिजिटल डेस्क चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर उनके पुश्तैनी गांव खटकड़ कलां पहुंचकर श्रद्धा के फूल अर्पित किए।

उन्होंने शहीद भगत सिंह को नमन किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहने का संकल्प लिया। सीएम मान ने 'शहीद भगत सिंह विरासती कॉम्प्लेक्स' के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मान ने कहा कि शहीद हमारे देश की धरोहर हैं, उनकी विरासत को संभालना हमारा फर्ज है। हमारी कौम के ये वीर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा इंक़लाब ज़िंदाबाद।