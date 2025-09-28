Language
    शहीद भगत सिंह के गांव पहुंचे CM मान, कहा- शहीद हमारे देश की धरोहर हैं, उनकी विरासत को संभालना हमारा फर्ज

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:08 PM (IST)

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह के जन्मदिवस पर उनके पुश्तैनी गांव खटकड़ कलां में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सीएम मान ने शहीद भगत सिंह विरासती कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया और कहा कि शहीद हमारे देश की धरोहर हैं उनकी विरासत को संभालना हमारा फर्ज है।

    Hero Image
    शहीद भगत सिंह जी को नमन करते मुख्यमंत्री भगवंत मान

    डिजिटल डेस्क चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर उनके पुश्तैनी गांव खटकड़ कलां पहुंचकर श्रद्धा के फूल अर्पित किए।

    उन्होंने शहीद भगत सिंह को नमन किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहने का संकल्प लिया। सीएम मान ने 'शहीद भगत सिंह विरासती कॉम्प्लेक्स' के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री मान ने कहा कि शहीद हमारे देश की धरोहर हैं, उनकी विरासत को संभालना हमारा फर्ज है। हमारी कौम के ये वीर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा इंक़लाब ज़िंदाबाद। 

