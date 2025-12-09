साऊथ कोरिया में भगवंत मान से मिली कोरियन बहू, फर्राटेदार पंजाबी सुनकर मुख्यमंत्री भी रह गए हैरान, Video वायरल
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आजकल दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। इस दौरान सीएम एक कोरियन महिला से मिले, जो देसी पंजाबी भाषा में बात करती नजर आईं। स ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के सीएम भगवंत मान इन दिनों दक्षिण कोरिया के दौर पर हैं। इस दौरान उनका स्वागत एक कोरियन महिला ने किया। वह उनसे देसी पंजाबी अंदाज में बात करते हुए नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो डाला है, जो काफी वायरल हो रहा है। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, 'सत श्री अकाल जी, मैं सिमरन कौर... पंजाब दी नूह हां!'
उक्त महिला ने बताया कि उनका असली नाम कोरियन नाम रिंजी किम है। लेकिन वह कोरियन पंजाबी है। इस दौरान वह मुख्यमंत्री से अपने पति की मुलाकात कराती हैं। वह कहती हैं, उनके पति पंजाबी है, उनकी शादी को 20 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत माने जब उनसे पंजाबी में पूछा कि तुम्हें पंजाबी किसने सिखाई तो महिला मुस्कुराते हुए कहती हैं, ससुराल वालों ने जी! देखिए, कोरियन महिला और पंजाब के मुख्यमंत्री का यह मजेदार वीडियो
View this post on Instagram
सीएम ने की तारीफ
कोरियन महिला से मुख्यमंत्री काफी प्रभावित हुए। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मातृभाषा पंजाबी हमारे लिए सिर्फ़ एक भाषा नहीं है... बल्कि ये हमारी पहचान है... दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान एक दंपत्ति से मुलाक़ात हुई... एक कोरियाई बेटी की मातृभाषा से पंजाबी मातृभाषा सुनना बहुत अच्छा लगा...'
निवेश के लिए दक्षिण कोरिया में भगवंत मान
सीएम भगवंत मान दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं और वह यहां से पंजाबी निवेशकों को पंजाब में इनवेस्ट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान सियोल में पंजाबी समुदाय के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों के कारण निवेशक पहले से ही पंजाब में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं और सियोल के पंजाबियों को प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनकर निवेश आकर्षित करने में और मदद करनी चाहिए।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबी जन्मजात उद्यमी हैं और हममें से हर एक को प्रदेश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। पंजाबियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव दिखाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले से ही प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है और अब अपनी जन्मभूमि की सेवा करने की बारी प्रवासी पंजाबियों की है
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।