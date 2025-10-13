भगवंत मान सरकार की इन्वेस्ट पंजाब पहल, गंगा एक्रोवूल्स करेगी 637 करोड़ का टेक्सटाइल निवेश

Language
    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:07 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने गंगा एक्रोवूल्स की 637 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को फिर से औद्योगिक शक्ति बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। यह निवेश टेक्सटाइल सेक्टर में होगा, जिससे हजारों परिवारों को फायदा होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

    गंगा एक्रोवूल्स करेगी 637 करोड़ का टेक्सटाइल निवेश। फोटो जागरण

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की औद्योगिक तस्वीर में एक और बड़ा रंग भरने जा रहा है। गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड 637 करोड़ रुपये की विशाल टेक्सटाइल परियोजना के साथ पंजाब में निवेश करने आ रही है। यह परियोजना राज्य सरकार की ‘इन्वेस्ट पंजाब’ पहल की एक और बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को एक बार फिर देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाया जाए।

    गंगा एक्रोवूल्स की यह परियोजना पंजाब के युवाओं के लिए रोज़गार के हज़ारों अवसर लेकर आएगी। टेक्सटाइल सेक्टर में यह निवेश पंजाब की पुरानी औद्योगिक पहचान को नया जीवन देगा। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा, बल्कि पंजाब को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान दिलाएगा।

    पंजाब सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए माहौल बेहद आसान बनाया है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, ज़मीन की उपलब्धता, और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार से उद्योगपति पंजाब की ओर आकर्षित हो रहे है। गंगा एक्रोवूल्स का यह निर्णय भी इसी सकारात्मक माहौल का परिणाम है। कंपनी को पंजाब में कुशल श्रमिक, बेहतर बुनियादी ढांचा और सरकारी सहयोग मिलने की उम्मीद है।

    यह परियोजना पंजाब की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल सेक्टर के योगदान को कई गुना बढ़ाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग पंजाब की ताकत रहा है और इस क्षेत्र में नए निवेश से राज्य का निर्यात भी बढ़ेगा। 637 करोड़ रुपये का यह निवेश पंजाब की जीडीपी में सीधा योगदान देगा और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।

    गंगा एक्रोवूल्स एक प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। कंपनी का पंजाब में निवेश करने का फैसला यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियां काम कर रही है। यह न सिर्फ एक भारतीय एमएनसी का निवेश है, बल्कि पंजाब की घरेलू औद्योगिक ताकत को मज़बूत करने का भी उदाहरण है।

    राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से मंजूरी देने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय किया है। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की टीम ने कंपनी के साथ हर कदम पर सहयोग किया है। यह दृष्टिकोण ही पंजाब को अन्य राज्यों से अलग बनाता है, जहां निवेशकों को लाल फीताशाही का सामना नहीं करना पड़ता।

    इस परियोजना से पंजाब के छोटे और मध्यम उद्योगों को भी फायदा होगा। गंगा एक्रोवूल्स की फैक्ट्री के आसपास सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और अन्य सहायक उद्योग भी विकसित होंगे। इससे पूरे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी। स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब को एक बार फिर औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। गंगा एक्रोवूल्स जैसे बड़े निवेश इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार आने वाले समय में और भी बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना पंजाब के युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण है।

    पंजाब सरकार का संदेश साफ है - राज्य में निवेश के दरवाजे खुले है और सरकार हर कदम पर उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। गंगा एक्रोवूल्स की 637 करोड़ रुपये की परियोजना इस बात का सबूत है कि पंजाब एक बार फिर औद्योगिक क्रांति की राह पर है। टेक्सटाइल सेक्टर में यह निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और हज़ारों परिवारों की किस्मत बदलेगा।