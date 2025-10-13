भगवंत मान सरकार की इन्वेस्ट पंजाब पहल, गंगा एक्रोवूल्स करेगी 637 करोड़ का टेक्सटाइल निवेश

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की औद्योगिक तस्वीर में एक और बड़ा रंग भरने जा रहा है। गंगा एक्रोवूल्स लिमिटेड 637 करोड़ रुपये की विशाल टेक्सटाइल परियोजना के साथ पंजाब में निवेश करने आ रही है। यह परियोजना राज्य सरकार की ‘इन्वेस्ट पंजाब’ पहल की एक और बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को एक बार फिर देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गंगा एक्रोवूल्स की यह परियोजना पंजाब के युवाओं के लिए रोज़गार के हज़ारों अवसर लेकर आएगी। टेक्सटाइल सेक्टर में यह निवेश पंजाब की पुरानी औद्योगिक पहचान को नया जीवन देगा। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा, बल्कि पंजाब को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान दिलाएगा।

पंजाब सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए माहौल बेहद आसान बनाया है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, ज़मीन की उपलब्धता, और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार से उद्योगपति पंजाब की ओर आकर्षित हो रहे है। गंगा एक्रोवूल्स का यह निर्णय भी इसी सकारात्मक माहौल का परिणाम है। कंपनी को पंजाब में कुशल श्रमिक, बेहतर बुनियादी ढांचा और सरकारी सहयोग मिलने की उम्मीद है।

यह परियोजना पंजाब की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल सेक्टर के योगदान को कई गुना बढ़ाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग पंजाब की ताकत रहा है और इस क्षेत्र में नए निवेश से राज्य का निर्यात भी बढ़ेगा। 637 करोड़ रुपये का यह निवेश पंजाब की जीडीपी में सीधा योगदान देगा और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।