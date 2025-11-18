पंजाब में रोशनी क्रांति: भगवंत मान सरकार की मुफ्त बिजली योजना बनी राहत की किरण

डिजिटल टीम, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने जुलाई 2022 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की। यह पहल अब पंजाब के करोड़ों परिवारों के जीवन में आर्थिक राहत और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी बन चुकी है।

इस योजना के तहत करीब 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल अब शून्य हो चुके हैं। जहां पहले लोग हर महीने बढ़ते बिजली बिलों से परेशान रहते थे, वहीं अब वे इस बचत को अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों पर खर्च कर पा रहे हैं। लुधियाना की हरजीत कौर जैसी उपभोक्ताओं का कहना है कि “अब हमारा बिजली बिल नहीं आता, वही पैसा अब बेटी की पढ़ाई में काम आ रहा है।”

सिर्फ घरेलू उपभोक्ता ही नहीं, किसानों को भी इस योजना से बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें सिंचाई के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है, जिससे डीजल और जनरेटर पर होने वाला खर्च कम हो गया है। यह कदम राज्य की कृषि उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है।