पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 8 दवाओं के प्रयोग पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब सरकार ने खांसी की कई दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रविवार को भगवंत मान सरकार ने 8 दवाओं पर रोक लगा दिया है।

इन दवाओं के इस्तेमाल पर तत्काल रोक संबंधी पत्र निदेशालय द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जनों को जारी करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि इन दवाओं की खरीद, वितरण और उपयोग को बंद कर दिया जाए।

पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने राज्य में आईवी फ्लूड और इंजेक्शन के उपयोग को रोकने के निर्देश जारी किए हैं।