    पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 8 दवाओं के प्रयोग पर लगी रोक

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश के बाद खांसी की आठ दवाओं पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र जारी कर इन दवाओं की खरीद, वितरण और उपयोग को रोकने के निर्देश दिए हैं।

    पंजाब सरकार ने 8 दवाओं पर लगाई रोक। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब सरकार ने खांसी की कई दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रविवार को भगवंत मान सरकार ने 8 दवाओं पर रोक लगा दिया है।

    इन दवाओं के इस्तेमाल पर तत्काल रोक संबंधी पत्र निदेशालय द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जनों को जारी करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि इन दवाओं की खरीद, वितरण और उपयोग को बंद कर दिया जाए।

    पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने राज्य में आईवी फ्लूड और इंजेक्शन के उपयोग को रोकने के निर्देश जारी किए हैं।

