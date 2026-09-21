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एशियन गेम्स 2026: हॉकी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री मान को भेजा निमंत्रण, सेमीफाइनल-फाइनल मैच देखने का दिया न्योता

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Mon, 21 Sep 2026 05:41 PM (IST)

एशियन हॉकी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को जापान में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल और फाइनल हॉकी मुकाबले देखने के लिए आमंत्रित किया है।

मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान।

मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान।

HighLights

  1. मुख्यमंत्री मान को एशियन गेम्स 2026 हॉकी के लिए निमंत्रण।

  2. सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा।

  3. पंजाब प्रतिनिधिमंडल को आयोजन व्यवस्था का अनुभव प्राप्त होगा।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। एशियन हॉकी फेडरेशन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 के हॉकी मुकाबले देखने का निमंत्रण दिया है। निमंत्रण के तहत मुख्यमंत्री को महिला और पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल तथा फाइनल मुकाबलों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की व्यवस्थाओं और संचालन का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया क्षेत्र में किया जा रहा है। हॉकी प्रतियोगिताओं के मुकाबले भी इसी आयोजन का हिस्सा हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिताओं में विभिन्न चरणों के मुकाबले खेले जा रहे हैं।

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30 सितंबर और 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल

निमंत्रण के अनुसार, 30 सितंबर और एक अक्टूबर को महिला एवं पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इन मुकाबलों में एशिया की प्रमुख हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। सेमीफाइनल के परिणामों के आधार पर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों का फैसला होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान को इन महत्वपूर्ण मुकाबलों को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। निमंत्रण के माध्यम से पंजाब की खेल गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के बीच संबंधों को भी महत्व दिया गया है।

दो और तीन अक्टूबर को फाइनल मुकाबले

महिला और पुरुष हॉकी के फाइनल मुकाबलों के लिए भी पंजाब के मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार, दो और तीन अक्टूबर को फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। इन मुकाबलों में पदक के लिए टीमें आमने-सामने होंगी।

हॉकी पंजाब के प्रमुख खेलों में शामिल है। राज्य से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में एशियन गेम्स में हॉकी मुकाबलों का आयोजन पंजाब के खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है।

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प्रतिनिधिमंडल को आयोजन व्यवस्था का अनुभव

निमंत्रण का एक अहम पहलू पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल की संभावित भागीदारी है। प्रतिनिधिमंडल को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की व्यवस्थाओं को करीब से देखने और उनसे अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसमें खेल प्रतियोगिताओं के संचालन, खिलाड़ियों से जुड़ी व्यवस्थाओं और आयोजन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को समझना शामिल हो सकता है।

एशियन गेम्स एशिया के प्रमुख बहु-खेल आयोजनों में शामिल हैं। वर्ष 2026 के खेल जापान में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न खेलों के खिलाड़ी और दल भाग ले रहे हैं। हॉकी प्रतियोगिता के कार्यक्रम में महिला और पुरुष वर्ग के अलग-अलग मुकाबले निर्धारित हैं।

भेजा गया निमंत्रण-

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