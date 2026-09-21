एशियन गेम्स 2026: हॉकी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री मान को भेजा निमंत्रण, सेमीफाइनल-फाइनल मैच देखने का दिया न्योता

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। एशियन हॉकी फेडरेशन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 के हॉकी मुकाबले देखने का निमंत्रण दिया है। निमंत्रण के तहत मुख्यमंत्री को महिला और पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल तथा फाइनल मुकाबलों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की व्यवस्थाओं और संचालन का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया क्षेत्र में किया जा रहा है। हॉकी प्रतियोगिताओं के मुकाबले भी इसी आयोजन का हिस्सा हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिताओं में विभिन्न चरणों के मुकाबले खेले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान को इन महत्वपूर्ण मुकाबलों को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। निमंत्रण के माध्यम से पंजाब की खेल गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के बीच संबंधों को भी महत्व दिया गया है। दो और तीन अक्टूबर को फाइनल मुकाबले महिला और पुरुष हॉकी के फाइनल मुकाबलों के लिए भी पंजाब के मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार, दो और तीन अक्टूबर को फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। इन मुकाबलों में पदक के लिए टीमें आमने-सामने होंगी।

हॉकी पंजाब के प्रमुख खेलों में शामिल है। राज्य से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में एशियन गेम्स में हॉकी मुकाबलों का आयोजन पंजाब के खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है।