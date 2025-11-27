Language
    'गुरु साहिब की बेअदबी, सत्र में नहीं हुई उनकी शिक्षाओं पर चर्चा...', लालपुरा ने साधा पंजाब सरकार पर निशाना

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने आप सरकार पर श्री आनंदपुर साहिब विधान सभा सत्र में गुरु साहिब की बेअदबी का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को कमीडियन बताया और कहा कि सत्र में गुरु साहिब की शिक्षाओं पर चर्चा नहीं हुई। लालपुरा ने पंजाब सरकार के समारोह पर भी सवाल उठाए और आप नेता अमन अरोड़ा पर निशाना साधा।

    लालपुरा ने आप सरकार पर श्री आनंदपुर साहिब विधान सभा सत्र में गुरु साहिब की बेअदबी का आरोप लगाया (फोटो: जागरण)

    कैलाश नाथ, चंडीगढ़। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया है कि श्री आनंदपुर साहिब में हुए विधान सभा के विशेष सत्र के दौरान गुरु साहिब की बेदबी हुई।

    भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालपुरा ने कहा, सत्र तो गुरु तेग बहादुर जी के सिद्धांतों व शहीदी को लेकर बुलाया गया था लेकिन वहां पर केवल राजनीति हुई।

    लालपुरा ने मुख्य मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि भगवंत मान अच्छे कमीडियन है। वह हमेशा ही इसी भूमिका में रहते है फिर चाहे वो विधान सभा ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र में मेरा हक, यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव, पानी, अग्निवीर आदि की चर्चा तो हुई लेकिन गुरु साहिब की शिक्षा पर चर्चा नहीं हुई।

    लालपुरा ने तो पंजाब सरकार की ओर से श्री आनंदपुर साहिब में करवाए गए समारोह पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब की शहादत दिल्ली में शीशगंज में हुई थी।

    मुख्य आयोजन भी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली सरकार की मदद से वहां पर करवाया। जहां पर प्रधानमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री आदि सभी लोग मौजूद थे। पंजाब सरकार को अगर आयोजन करना ही था तो तब करते जब गुरु साहब का शीश श्री आनंदपुर साहिब पहुंचा था।

    उन्होंने आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोरा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा करके उन्होंने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। 

    क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से करवाए गए समझ में हिस्सा लिया वह गुरु साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की।

    जो पुराने कहा कि आनंदपुर साहिब में अमन अरोड़ा ने खुद यह कहा था कि धार्मिक आयोजन करवाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तो फिर वह बताएं कि उनकी सरकार ने ऐसा क्यों करवाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री व नेता एसजीपीसी के आयोजन में नहीं गए।