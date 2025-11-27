'गुरु साहिब की बेअदबी, सत्र में नहीं हुई उनकी शिक्षाओं पर चर्चा...', लालपुरा ने साधा पंजाब सरकार पर निशाना

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया है कि श्री आनंदपुर साहिब में हुए विधान सभा के विशेष सत्र के दौरान गुरु साहिब की बेदबी हुई।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालपुरा ने कहा, सत्र तो गुरु तेग बहादुर जी के सिद्धांतों व शहीदी को लेकर बुलाया गया था लेकिन वहां पर केवल राजनीति हुई। लालपुरा ने मुख्य मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि भगवंत मान अच्छे कमीडियन है। वह हमेशा ही इसी भूमिका में रहते है फिर चाहे वो विधान सभा ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र में मेरा हक, यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव, पानी, अग्निवीर आदि की चर्चा तो हुई लेकिन गुरु साहिब की शिक्षा पर चर्चा नहीं हुई।

लालपुरा ने तो पंजाब सरकार की ओर से श्री आनंदपुर साहिब में करवाए गए समारोह पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब की शहादत दिल्ली में शीशगंज में हुई थी। मुख्य आयोजन भी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली सरकार की मदद से वहां पर करवाया। जहां पर प्रधानमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री आदि सभी लोग मौजूद थे। पंजाब सरकार को अगर आयोजन करना ही था तो तब करते जब गुरु साहब का शीश श्री आनंदपुर साहिब पहुंचा था।